青年盃／黃士峰標槍78公尺41第二　開刀後第二站仍調整手感

▲青年盃田徑賽，男子標槍，黃士峰 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

108年新北市全國青年盃田徑錦標賽13日進行各項賽事，其中男子標槍項目，亞洲紀錄保持人鄭兆村以出81公尺89的成績破大會拿下第一，第二名則是黃士峰的78公尺41，黃士峰去年10月因為手肘開刀取出軟骨後休養，目前還在找手感。

黃士峰2017台北世大運締造個人最佳的86公尺64之後，去年10月手肘開刀修養，到1月的港都盃才復出，今天前兩次擲出77公尺00以及78公尺41進入決賽，不過後三擲都失敗，最終以78公尺41收下第二，保持的大會成績由第一的鄭兆村以81公尺89打破，而黃士峰的一歲孩子也首次到場看比賽。

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黃士峰提到，「目前手的狀況恢復7至8成，有點不敢放手一博，比賽前有跟教練說，如果我手不舒服，我就不丟了，在自己的控制範圍內。」對於沒能跨越亞錦賽80公尺參賽門檻，有點可惜，不過接下來還有大獎賽、鑽石賽等，慢慢調整自己的手感。

對於東京奧運採取達標制（男子標槍為85公尺）和積分雙軌制，黃士峰說，「我自己還是比較喜歡達標制，第一二場就達到標準，後面比賽就比較輕鬆，目前有點難度，但還是要去挑戰，我的最好有到86公尺64，突破自己就OK。」

▼鄭兆村 。