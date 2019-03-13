大專棒聯／林奕丞飆9局完投連拿13出局　台體四強在望

▲台體大投手林奕丞飆出9局完投。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／台中報導

107學年度大專棒球聯賽13日八強複賽，台體大一先發林奕丞完投9局，投出8次三振徹底壓制大同學院，而打線排出左打部隊，全場擊出14支安打串連攻下10分，終場台體以10比2擊敗大同，四強門票在望。

二局上，台體林澤彬擊出深遠三壘安打，王膺鵬抓外角高球再補一支三壘安打，助球隊先馳得點，接著顏郁軒高飛犧牲打，台體取得2比0領先。二局下，大同學院立即展開反擊，林恩偉安打並盜上二壘，何俊佑適時安打追回1分。

請繼續往下閱讀...

大同學院先發陳理安五局上再次遭遇亂流，先被顏郁軒敲出安打，接著對張文賢投出保送，宗秉毅犧牲觸擊護送跑者站上二、三壘，林志綱安打建功帶有2分打點，台體擴大至4比1領先。七局上，林志綱跑出內野安打，林郁佑失誤上壘，林澤彬敲出本場第3支安打，台體大再下一城。

八局上，台體宗秉毅把握二、三壘得點圈機會，高飛犧牲打敲進1分打點，接著洪瑋漢擊出2分打點安打，取得8比1領先，九局上，宗秉毅擊出清壘二壘安打，送回壘上2名跑者。大同學院在最後半局追回1分，最終台體以8分差贏得複賽第2勝。

▲台體大複賽2勝1敗，晉級四強在望。（圖／記者路皓惟攝）



台體先發林奕丞從三局下開始，連續解決13名打者，今日僅花106球完投9局，被擊出5支安打責失2分，投出8次三振，壓制大同學院打線。「今天對戰策略就是積極攻擊好球帶，先搶下兩好球，丟起來也蠻順。很興奮，有這個機會可以完投。」林奕丞賽後表示。

此戰針對大同先發陳理安台體排出左打部隊，總教練林宗毅表示，他縱向變化球比較不好，所以派出左打部就是想取得對戰上的優勢。至於投手部分，林奕丞表現很好，完全都在掌控之中，大一生有如此沈穩的表現實在是難能可貴。

林澤彬本戰繳出3安打猛打賞表現，最後一次打擊機會，挑戰生涯首度完全打擊，可惜揮棒落空遭到三振，他說：「真的是很想拼，不拼就浪費這次機會了！」

▲台體大林澤彬猛打賞，差一點締造完成打擊。（圖／記者路皓惟攝）