運動雲

> >

大專棒聯／林奕丞飆9局完投連拿13出局　台體四強在望

ETtoday運動雲

▲107大專棒聯,台體大,投手林奕丞。（圖／記者路皓惟攝）

▲台體大投手林奕丞飆出9局完投。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／台中報導

107學年度大專棒球聯賽13日八強複賽，台體大一先發林奕丞完投9局，投出8次三振徹底壓制大同學院，而打線排出左打部隊，全場擊出14支安打串連攻下10分，終場台體以10比2擊敗大同，四強門票在望。

二局上，台體林澤彬擊出深遠三壘安打，王膺鵬抓外角高球再補一支三壘安打，助球隊先馳得點，接著顏郁軒高飛犧牲打，台體取得2比0領先。二局下，大同學院立即展開反擊，林恩偉安打並盜上二壘，何俊佑適時安打追回1分。

請繼續往下閱讀...

大同學院先發陳理安五局上再次遭遇亂流，先被顏郁軒敲出安打，接著對張文賢投出保送，宗秉毅犧牲觸擊護送跑者站上二、三壘，林志綱安打建功帶有2分打點，台體擴大至4比1領先。七局上，林志綱跑出內野安打，林郁佑失誤上壘，林澤彬敲出本場第3支安打，台體大再下一城。

八局上，台體宗秉毅把握二、三壘得點圈機會，高飛犧牲打敲進1分打點，接著洪瑋漢擊出2分打點安打，取得8比1領先，九局上，宗秉毅擊出清壘二壘安打，送回壘上2名跑者。大同學院在最後半局追回1分，最終台體以8分差贏得複賽第2勝。

▲107大專棒聯,台體大,投手林奕丞。（圖／記者路皓惟攝）

▲台體大複賽2勝1敗，晉級四強在望。（圖／記者路皓惟攝）

台體先發林奕丞從三局下開始，連續解決13名打者，今日僅花106球完投9局，被擊出5支安打責失2分，投出8次三振，壓制大同學院打線。「今天對戰策略就是積極攻擊好球帶，先搶下兩好球，丟起來也蠻順。很興奮，有這個機會可以完投。」林奕丞賽後表示。

此戰針對大同先發陳理安台體排出左打部隊，總教練林宗毅表示，他縱向變化球比較不好，所以派出左打部就是想取得對戰上的優勢。至於投手部分，林奕丞表現很好，完全都在掌控之中，大一生有如此沈穩的表現實在是難能可貴。

林澤彬本戰繳出3安打猛打賞表現，最後一次打擊機會，挑戰生涯首度完全打擊，可惜揮棒落空遭到三振，他說：「真的是很想拼，不拼就浪費這次機會了！」

▲107大專棒聯,台體大,林澤彬。（圖／記者路皓惟攝）

▲台體大林澤彬猛打賞，差一點締造完成打擊。（圖／記者路皓惟攝）

關鍵字： 大專棒聯大同學院台灣體大
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

大專棒聯／被廖于誠改造　嘉大張朝欽練成低肩側投

魔術強森不聽建議放走藍道、羅培茲　湖人慘淡卻怪華頓？

人生勝利組　30歲勇士營運總監娶高球女神魏聖美

威廉波特戰友打職棒　歐晉坦言：從小成名壓力大

印地安泉女網／詹家姐妹3盤逆轉謝淑薇晉級4強　中止詹謝大戰3連敗

「衛少」不滿種族歧視爆走挨罰　羞辱他的爵士迷終生不得進場

讀者回應

﻿

最新新聞

1台體下勾林奕丞被讚「陽介仁2.0」

2詹皇影響力勝勇士　體壇百大排第2

3青年盃／黃士峰標槍78公尺41第二

4國民新秀棒打韋蘭德3支全壘打

5曹錦輝曾靠春訓好投繳出生涯年

熱門新聞

1被阿鈣改造　張朝欽練成低肩側投

2魔術強森不聽勸放走藍道、羅培茲釀禍

3勇士營運總監娶高球女神魏聖美

4少棒就出名　歐晉坦言：壓力大

5詹家姐妹3盤逆轉謝淑薇晉級4強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

味全龍加入職棒 對大專球員最大幫助是.....

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

廖敏雄X蔡仲南-討論大專生挑戰職棒

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366