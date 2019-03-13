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新人王阿庫納轟紅雀開幕戰先發　耐心讓他今年更恐怖

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▲勇士超級大物阿庫納（Ronald Acuna Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士新人王阿庫納（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

勇士去年國聯新人王阿庫納（Ronald Acuna Jr.）13日面對紅雀開幕戰投手米卡拉斯（Miles Mikolas）單場繳出1發全壘打1支安打，他此役3打席敲2安轟1發全壘打貢獻2分打點，勇士終場5比0擊敗紅雀，紅雀米可拉斯也吞下敗投，賽後阿庫納自認耐心是讓他春訓棒子火燙的原因。

阿庫納此役面對米可拉斯2局下就將球推出右外野深遠2壘安打，4局下更將球掃到外野轟出全壘打，5局下也在擊出一安打將隊友送回本壘得分，他此役3打席貢獻1轟2安，勇士也以5比0擊敗紅雀，紅雀開幕戰投手米可拉斯也吞下敗投。

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阿庫納目前春訓10場比賽轟出2發全壘打，打擊三圍繳出.273/.385/.545，他賽後表示隨著春訓比賽進行，他感覺越來越棒，自己也越來越有耐心，「我面對打擊更有耐心，我打擊雖有內容但球隊沒有取勝，但現在終於慢慢展現成果。」

▲▼紅雀，米可拉斯（miles mikolas）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅雀開幕戰投手米可拉斯此役春訓吞下敗投（圖／達志影像／美聯社）

阿庫納曾於春訓時暗示球隊自己想打第一棒，但他近期都仍擔任中心打線，他認為還是秉持球來就打的心態，並不會特別在意，只要能在球隊陣中就讓他感覺很棒。

阿庫納去年打擊三圍繳出.293/.366/.552，擊出26發全壘打還有16次盜壘，也創下最年輕連5場擊出全壘打的大聯盟紀錄與連8場首打席全壘打的勇士隊史紀錄，去年他拿下國聯新人王，也終結國聯連2年新人王都由道奇以席格（Corey Seager，2016）與班林格（Cody Bellinger，2017）拿下的紀錄。

關鍵字： 阿庫納米可拉斯MLB紅雀勇士
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