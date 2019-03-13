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韋蘭德春訓遭國民轟3支全壘打　吞敗投失4分全來自新秀

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▲美聯冠軍戰G6、太空人韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲太空人強投韋蘭德春訓遭國民新秀轟3支全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

太空人強投韋蘭德（Justin Verlander）預計將在開幕戰登場，但13日他卻於春訓遭國民新秀奇布恩（Carter Kieboom ）單場轟出2支全壘打，5局又再遭同是新秀的古許（Taylor Gushue）擊出陽春砲，終場國民以5比3擊敗太空人，韋蘭德5局失4分全來自國民新秀，他也吞下敗投。

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▲國民新秀凱布恩面對韋蘭德擊出2支全壘打（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

韋蘭德此役前出賽3戰投8.1局，共飆出10K，防禦率僅1.08，但本場比賽卻遭國民21歲百大新秀奇布恩連續開轟，奇布恩於3局下面對他偏高壞球送到外野觀眾席擊出全壘打跑回2分，4局下韋蘭德再度面對凱布恩，他雖將球壓低但又遭奇布恩以棒頭將球掃到相同位置，韋蘭德面對凱布恩此役就失掉3分。 

韋蘭德噩夢還沒結束，5局下他在面對國民另一位新秀古許（Taylor Gushue）又被擊出陽春砲，韋蘭德此役失4分被打3支全壘打都來自小聯盟新秀所擊出，他此役主投5局雖飆出6K，但也吞下敗投，29日開幕戰將對決光芒賽揚投手史奈爾（Blake Snell）恐不太樂觀。

▼國民新秀百大新秀游擊手奇布恩（圖／達志影像／美聯社）

▲▼國民新秀凱布恩（Carter Kieboom ）（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 國民太空人MLBCarter Kieboom 韋蘭德奇布恩
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