大專棒聯／被廖于誠改造　嘉大張朝欽練成低肩側投

▲嘉義大學低肩側投張朝欽。（圖／記者張克銘攝）



記者路皓惟／台中報導

廖于誠當初是中職著名的下勾投手之一，過去他在平鎮高中幫忙指導學生時，也練出幾位下勾、低肩側投的投手，其中嘉義大學張朝欽就是被「阿鈣」改造成低肩側投的例子，他希望未來能像廖于誠一樣闖職棒。

廖于誠擁有「黃金潛水艇」稱號，2006年後開始受到重用，接著在2008年站穩兄弟先發位置，且連2年繳出雙位數勝投，卻在2009年底因涉入「黑象事件」，黯然離開球場。

請繼續往下閱讀...

離開中職後，廖于誠加入桃園乙組球隊，因為大學同窗黃湋志在平鎮高中擔任教練，平常也會到平鎮練球，當時就讀平鎮高中的張朝欽就這樣接受了「阿鈣」教練的指導。

「原本自己是守內野，但守備會怕球，加上打擊也沒有力量，高二時候自己跟教練講說想改練投手。」張朝欽談起改練低肩側投的過程，「一開始練投是上肩投法，但那時候廖于誠教練在平鎮幫忙，他叫我試試看下勾，練一練覺得還不錯。」

目前大二的張朝欽球速大約在125公里上下，球種有速球、滑球和二縫線，主要靠速差來解決打者。現階段張朝欽被球隊定位在中繼角色，他希望未來能朝先發發展，並加強自己的球速以及投球穩定性，目標在大四畢業後參加中職選秀。