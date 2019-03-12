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天使幫美聯新人王加薪　大谷翔平新賽季年薪65萬

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▲▼大谷翔平第20轟出爐。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平新賽季年薪65萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

天使隊日籍強投大谷翔平上賽季用投打二刀流襲捲大聯盟，他也順利收下美聯新人王，今（12）日天使宣布與陣中未達薪資仲裁資格的球員續約，大谷去年領大聯盟底薪54.5萬美元（約1680萬台幣），今年薪水為65萬美元（約2000萬台幣），比起今年大聯盟底薪55.5萬美元多了將近10萬美元。

▲▼史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

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▲大谷翔平新賽季年薪高過賽揚左投史奈爾。（圖／達志影像／美聯社）

天使陣中有22名球員尚未有薪資仲裁資格，在未滿3年的資歷下將只能接受球隊開出不低於底薪的報價，赴美第2年的大谷翔平也在其中，儘管天使開出65萬給奇才大谷看似相當划算，但是在薪資協議下球員毫無議價空間。像是光芒開給去年勇奪美聯賽揚獎的左投史奈爾（Blake Snell）57萬美元，比美聯新人王大谷翔平還要少。

大谷翔平赴美挑戰的首個賽季，先發10場拿下4勝2敗防禦率3.31，另外以野手身份上場104場，轟出22發全壘打、61分打點，最終拿下美聯新人王。對於24歲的大谷翔平而言，新賽季的價碼看來不會是他所在意的，因為如果他是在意金錢的球員，就不會等不及要在25歲前就投身大聯盟。

▲日本火腿大谷翔平率火腿隊打進「日本一」。（圖／翻攝自日本火腿官網）

▲大谷翔平假使等到25歲在挑戰大聯盟將能拿天價合約。（圖／翻攝自日本火腿官網）

根據大聯盟國際自由球員簽約規定，在25歲前只能先簽下小聯盟合約，進入大聯盟後才以該年底薪來計算日薪，不過25歲過後就沒有限制，以大谷翔平當時在日本職棒的身手，外界評估大谷翔平將是平均年薪2000萬美元的大物，不過他在2018毅然決然赴美領著54.5萬的大聯盟底薪。

關鍵字： MLB天使大谷翔平光芒史奈爾Blake Snell
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