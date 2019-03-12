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柯瑞揚言擊敗火箭　丹東尼嘲諷輸太陽還大言不慚

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▲火箭教頭丹東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭教頭丹東尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

衛冕軍勇士上役敗給西區爐主太陽，球星柯瑞（Stephen Curry）認為球隊極須調整，並預告將在14日擊敗火箭，但此話聽在近期拉出一波9連勝的火箭教頭丹東尼（Mike D'Antoni）耳裡卻相當不以為意，他表示柯瑞此話若說在敗給太陽之前他還或許還會相信。

勇士近10場只拿下4場勝利，在敗給太陽後全隊更壓力重重，柯瑞表示將在下場對火箭時全力求勝扳回衛冕軍顏面，但火箭教練丹東尼卻對此表示，「他在輸太陽前這句話或許我還會信。」

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火箭本季於14日將進行與勇士的最後一場對戰，火箭本季已3連勝勇士，火箭也被暴龍教練納斯認為是最有可能直闖總冠軍賽等級的球隊，火箭近期不但打出一波9連勝，球隊磨合也越來越佳，這也讓火箭教練丹東尼野心滿滿。

▲勇士柯瑞。（圖／路透）

▲勇士柯瑞。（圖／路透）

丹東尼表示，火箭現在會全力挑戰西區第一，就算沒有成功，火箭也可以維持在第3或第4排名，丹東尼表示，「本季我們經歷過11勝14敗的低潮，若沒有傷病困擾我們或許就是西區第一。」

火箭目前剩餘賽程還有15場，球員也信心滿滿，戈登（Eric Gordon）就此表示，「西區第一不一定就是勇士，我們或許在季後賽就會碰頭，例行賽最後一次對戰就像宣言之戰，對抗他們也會有很代表性的意義發生。」

火箭目前在9連勝後戰績為42勝25敗排名西區第3，衛冕軍勇士則為45勝21敗排名西區第1，火箭與勇士的勝場差僅有3.5場。

關鍵字： 火箭勇士丹東尼戈登柯瑞NBA
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