樂見味全龍組隊　廖敏雄用職棒觀念培育大學新秀

▲文化大學。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

大學是培育職棒球員很重要的階段，雖然大專生目前在選秀方面不比高中生吃香，但是若能成為即戰力球員，職棒球團也不會放過。因此文化總教練廖敏雄認為，如何在大學階段灌輸球員職棒場上的觀念是最重要的事。

廖敏雄說，很多訓練是用職棒角度去看球員，畢竟球員未來目標是職棒，不是大學舞台就結束，我會灌輸觀念，告訴他們每個作為在職棒能否被接受。在大學每個打席是否都能讓教練放心，給球隊加分的作用，而不是有太多情緒化的動作而影響球隊。

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如何讓規劃給大學生，有好發展的訓練模式也是有難度的，廖敏雄說，大學生要上課、要繳報告，疲勞度高，比賽時誘因也不高，沒有獎勵、薪水，業餘比賽觀眾熱情度有限，專注力就會欠缺，僅用玩的心態。相反地職棒球員對於比賽專注力很強，棒球是需要專注才能表現好。

▲蘇智傑。（圖／統一球團提供）

過去是中職明星打者的廖敏雄，成為教練後強調細節與力量，他說，「不是每個人要打得好、要有特殊成績，而是表現出來的樣子是職棒環境所能接受的，譬如說力量，現代棒球力量很重要，不管第幾棒都要有長打能力，對球隊幫助才會更大，力量部分我們做了很多重量訓練。」

再者，打者的打擊策略也要因應場上做變化，廖敏雄說，不是避免被三振就好，每個打席要讓球隊有刮目相看的作為，例如兩出局壘上無人，就是要設定長打，首局首打者上壘，教練會覺得不錯，但兩人出局還是只追求上一壘的話，感覺起來就沒有能得分的期待感，如果這時打二壘安打、三壘安打，就更容易帶動氣氛，得分的話，更能製造好的氣氛。

味全龍組隊讓給大學生帶來希望，廖敏雄認為，「多一隊人數會多幾十位職棒球員是好事，有企業家參與棒球，我持正面態度，多兩支球隊更好，對戰組合更精彩。很多大學球員有職棒夢，我們也做溝通，會給意見，樂見每個球員有好前途，但進職棒能否站得穩嗎？是要去評估的部分。」

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）