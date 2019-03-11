運動雲

> >

樂見味全龍組隊　廖敏雄用職棒觀念培育大學新秀

ETtoday運動雲

▲文化大學。（圖／記者楊舒帆攝）

▲文化大學。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

大學是培育職棒球員很重要的階段，雖然大專生目前在選秀方面不比高中生吃香，但是若能成為即戰力球員，職棒球團也不會放過。因此文化總教練廖敏雄認為，如何在大學階段灌輸球員職棒場上的觀念是最重要的事。

廖敏雄說，很多訓練是用職棒角度去看球員，畢竟球員未來目標是職棒，不是大學舞台就結束，我會灌輸觀念，告訴他們每個作為在職棒能否被接受。在大學每個打席是否都能讓教練放心，給球隊加分的作用，而不是有太多情緒化的動作而影響球隊。

請繼續往下閱讀...

如何讓規劃給大學生，有好發展的訓練模式也是有難度的，廖敏雄說，大學生要上課、要繳報告，疲勞度高，比賽時誘因也不高，沒有獎勵、薪水，業餘比賽觀眾熱情度有限，專注力就會欠缺，僅用玩的心態。相反地職棒球員對於比賽專注力很強，棒球是需要專注才能表現好。

▲2019統一獅隊雙獅交流賽蘇智傑。（圖／統一球團提供）

蘇智傑。（圖／統一球團提供）

過去是中職明星打者的廖敏雄，成為教練後強調細節與力量，他說，「不是每個人要打得好、要有特殊成績，而是表現出來的樣子是職棒環境所能接受的，譬如說力量，現代棒球力量很重要，不管第幾棒都要有長打能力，對球隊幫助才會更大，力量部分我們做了很多重量訓練。」

再者，打者的打擊策略也要因應場上做變化，廖敏雄說，不是避免被三振就好，每個打席要讓球隊有刮目相看的作為，例如兩出局壘上無人，就是要設定長打，首局首打者上壘，教練會覺得不錯，但兩人出局還是只追求上一壘的話，感覺起來就沒有能得分的期待感，如果這時打二壘安打、三壘安打，就更容易帶動氣氛，得分的話，更能製造好的氣氛。

味全龍組隊讓給大學生帶來希望，廖敏雄認為，「多一隊人數會多幾十位職棒球員是好事，有企業家參與棒球，我持正面態度，多兩支球隊更好，對戰組合更精彩。很多大學球員有職棒夢，我們也做溝通，會給意見，樂見每個球員有好前途，但進職棒能否站得穩嗎？是要去評估的部分。」

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

王柏融。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 大專棒聯廖敏雄文化大學
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

波濤洶湧！百位網紅揪團遊澎湖 無邊際泳池大開「比基尼」派對

熱門新聞

林書豪砍11分秀「no look pass」賞白邊火鍋　暴龍21分滅火

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

林書豪膝蓋擦傷2處濺血　奮力抄球摔倒卻被吹犯規讓主帥傻眼

影／抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

中職／大帝士樂意當味全教練　魏應充：有龍迷真好

味全組隊李承恩更篤定選秀　歐晉：還要再跟家人討論

讀者回應

﻿

最新新聞

1王建民指點　林政賢動作砍掉重練

2周定洋六月有望再進國家隊

3施子謙談約僅差細節　要助獅奪冠

4唐西奇三分後撤步命中率僅次哈登

5歐塔維諾誇張滑球　隊友：太噁心

熱門新聞

1豪哥砍11分秀「no look pass」美技

2戴資穎遭陳雨菲直落二　無緣三連霸

3豪哥膝蓋2處濺血苦笑：還被吹犯規

4魏應行揭露秘辛：是我解散味全龍

5大帝士樂意當味全教練　魏應充：龍迷真好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366