田協東奧參賽人數極大化目標　400接力隊進世界前16

▲男子標槍鄭兆村。（圖／記者李毓康攝）

記者王翔／台北報導

國際田總公布東京奧運達標標準，雖然明年奧運錄取改採積分制和達標並行，也因此拉高達標的成績，對於積分新制和標準成績並行，中華田徑協會秘書長王景成表示，目標以六人和男子400接力隊可以取得奧運參賽，至於女選手更難，可能只有馬拉松有機會。

田協第一設定是楊俊瀚的100.200公尺，其中以200為主要，標槍鄭兆村和黃士峰、陳奎儒110公尺跨欄、另外向俊賢跳高和陳傑的400欄也有進奧運機會，男子400接力隊去年亞運跑出38秒68，再進步到38秒50就很可能爭取前世界16名，至於女子和世界有差距，目前評估只有馬拉松可能性；王景成指出，田徑協會絕對為東京奧運參賽人數達到最大化努力，更計畫在明年東京奧運創下更多佳績，可以進前八決賽甚至獎牌。

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▲跳高向俊賢（圖／記者季相儒攝）

國際田徑總會公布2020東京奧運參賽規則與標準，將採用參賽達標制與積分世界排名並行的方式以限制參賽人數，達標期程除了10,000公尺、馬拉松、20公里競走、50公里競走與全能項目是從2019年1月1日開始至2020年6月29日截止；其餘項目從2019年5月1日起至2020年6月29日止。

基本上國際田徑總會還是希望淘汰達標制，而使用積分世界排名。但是很多落後的國家還是一時無法接受，也搞不清楚積分世界排名的規則，所以東京奧運依然是使用兩種制度，這個標準訂得非常的高，還是會有很多的名額還是要從積分世界排名來錄取。

▲400欄陳傑。（圖／記者季相儒攝）