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味全組隊李承恩更篤定選秀　歐晉：還要再跟家人討論

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▲2018世大棒中華隊李承恩。（圖／中華棒協提供）

▲李承恩。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台中報導

國立體大李承恩、廖柏勳兩位野手將參加中職選秀，歐晉則透露，還要再跟家人討論一下，味全龍組隊是讓他們考慮參加選秀的一大誘因，李承恩就說，「味全龍組隊，更篤定地想要選秀。」

李承恩是林承飛從國小到高中的隊友，平鎮的同屆同學及學長、學弟都不少人在打職棒，李承恩認為，「其實只有四隊時就很猶豫，但教練都說現在職棒會守會打的野手很多，一開始蠻怯步，教練建議有第五隊再出來選，剛好今年味全龍出來創隊，我就很篤定要選。」

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李承恩去年入選世界大學棒球錦標賽，也在U23世界盃時對日本隊開轟，現在專心在大專盃和接下來春季聯賽，李承恩坦言，「看承飛他們打球，對我來說都是憧憬，這四年都很想打職棒，前面大一、大二成績不好。現在決定選秀了，多少有壓力，但家人支持，就平常心去打。」

透過平鎮學長、學弟分享經驗，李承恩認為，若有幸被味全龍選中，職棒二軍打一年，對我們來說是好事，因為一開始打二軍能磨練，看很多同學和學長打職棒，有很多人在一二軍上上下下，對自己來說都是磨練，進去後最重要還是要適應職棒環境。

國體外野手廖柏勳則說，剩最後兩個比賽，想要打出成績，「味全龍組隊優勢很大，讓我更想要拼，覺得更有機會被選到，四隊感覺就比較困難，機會比較少。」

雖然教練陳炫琦點名歐晉有機會參加選秀，不過歐晉持比較保守的態度，他說，「還需要跟家人討論，雖然味全龍組隊多一點機會，但覺得自己準備還不夠，各方面都要再加強。」

▲春季聯賽台啤歐晉。（圖／記者楊舒帆攝）

▲歐晉。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 大專棒聯國立體大中職選秀
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