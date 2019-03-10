2019臉部平權台北國道馬　傅淑萍突破自我女子全馬完成二連霸

▲2019臉部平權運動台北國道馬拉松 。（圖／主辦單位提供，下同）

體育中心／綜合報導

長期關照燒傷顏損傷友的陽光基金會，去年首度與中華民國路跑協會跨界合作，以「臉部平權運動」為號召，獲得跑友們熱烈回響，今年再度攜手合作舉辦「2019臉部平權運動 台北國道馬拉松」，10日清晨於國道一號汐止-五股段火熱開跑。

本次馬拉松共吸引31個國家、8040名國內外好手共襄盛舉，10日清晨在高速公路局吳木富副局長、高速公路局北區養護工程分局林炳松分局長、台北市政府體育局陳良輝專門委員、中華民國路跑協會范姜瑞理事長、財團法人陽光社會福利基金會副董事長陳永隆，祝福所有跑者們都能「跑出健康，跑出快樂」並鳴槍開跑。

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▼全馬女子冠軍傅淑萍。

雖然天空下著大雨，但仍澆不熄跑者的熱情，男子全馬最終由來自肯亞的好手傑克森基波堤奇（Chirchir Jackson Kiprotich ），以2小時31分31秒稱王，繼2016、2017年後再度奪冠，第三度在國道馬拉松全馬賽式封王，「今天天氣多雲多雨，沒有突破自己的PB，覺得還可以更好。」

女子組全馬由傅淑萍以2小時52分14秒奪下二連霸，傅淑萍去年以2小時52分55秒首度奪下菁英全馬組后冠，達成賽會首位奪下10公里、21公里、42公里「三冠后」頭銜選手，則以2小時52分14秒成績奪下女子全馬二連霸，成績也進步了41秒，「之前參加其他賽事的時候，不小心有點受傷的狀況，但我還是有在維持我的訓練，今天還好後來沒有下雨，跑起來很舒服，雖然有點逆風，但很開心可以突破自己的成績，我現在有坐骨神經痛的問題，但假如我還能繼續跑，我就沒有理由停止，我會繼續跑下去。」

國內男子組全馬冠軍則是由陳立羣以2小時39分51秒的成績完賽，對於賽道相當滿意，認為跑起來很舒服，但和許多跑者感受一樣，「雖然有些逆風，但整體的感覺是不錯的，明年可以再來挑戰看看。」

▼男子全馬冠軍陳立羣。

而目前就讀台北市立大學一年級的江彥綸，今年曾在108年台北市春季全國田徑公開賽10000公尺勇奪亞軍，本次參加國道馬拉松半馬賽事，以1小時14分57秒奪冠，「原本今天設定要跑在70分鐘以內，但自己配速有一點跑掉，加上賽道有點微上坡，不然成績會更好。」

素人跑者李佳玟，在哥哥李奇泯帶跑下，跑出1小時27分28秒的成績，在半馬女子組封后，賽後相當激動的，「對於賽道很滿意，雖然今天下著雨，但這對跑者是一項利多的天氣，感謝哥哥帶著我跑，也很幸運今天很多好手沒有來參賽，很開心可以在半馬的比賽拿下第一名。」

18歲就代表台灣獲得亞太聽障奧運女子單打金牌的范榮玉，參加國道馬拉松21公里賽事，以２小時11分的成績完賽，「自己身為代言人，希望用自身的力量，讓許多傷友們可以更加勇敢，活出自信，中途雖然有點抽筋，很幸運自己可以完賽，很開心可以完成這樣有意義的運動」。

▼半馬冠軍江彥綸。