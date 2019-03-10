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中職熱身賽／羅里奇前4局完全壓制中信　4局結束獅3：0象

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▲統一獅隊洋將羅里奇。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊洋將羅里奇。（圖／統一球團提供）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟10日作客統一主場進行熱身賽，兄弟推出左投艾迪頓先發；統一則派去年防禦率王羅里奇應戰。1下主場的統一就靠著5支安打猛攻3分先馳得點。羅里奇狀況火燙，前4局完全壓制中信打線，4局統一3：0中信。

1局上，兄弟進攻，王威晨左外野飛球遭接殺，吳東融選到四壞保送，彭政閔遭到三振，吳東融企圖到二壘失敗遭觸殺。

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1局下，統一進攻，陳傑憲打穿中間防線一壘安打，林祖傑右外野一壘安打，潘武雄一壘滾地野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，蘇智傑右外野一壘安打帶有1分打點趁傳上二壘、一壘跑者上到三壘，郭阜林打穿三遊防線一壘安打帶有2分打點，高國慶左外野一壘安打，鄭鎧文左外野飛球遭接殺，林祐樂遭到三振。

2局上，兄弟進攻，陳子豪一壘反彈球遭刺殺，張志豪左外野飛球遭接殺，艾銳克中外野飛球遭接殺。

2局下，統一進攻，羅國龍中外野飛球遭接殺，陳傑憲投手正面反彈球遭刺殺，林祖傑打穿游擊防線一壘安打，潘武雄選到四壞保送，蘇智傑一壘反彈球遭刺殺。

3局上，兄弟進攻，周思齊二壘滾地遭刺殺，黃鈞聲遭到三振，王勝偉游擊滾地遭林祖傑美技刺殺。 

3局下，統一進攻，郭阜林三壘上空飛球遭接殺，高國慶三壘滾地遭刺殺，鄭鎧文右外野飛球遭接殺。

4局上，兄弟進攻，王威晨二壘滾地遭刺殺，吳東融遭到三振，彭政閔遭到三振。

中信兄弟先發打線如下，一棒三壘手王威晨、二棒二壘手吳東融、三棒指定打擊彭政閔、四棒右外野手陳子豪、五棒中外野手張志豪、六棒一壘手艾銳克、七棒左外野手周思齊、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。

統一獅先發打線如下，一棒二壘手陳傑憲、二棒游擊手林祖傑、三棒指定打擊潘武雄、四棒左外野手蘇智傑、五棒三壘手郭阜林、六棒一壘手高國慶、七棒右外野手鄭鎧文、八棒捕手林祐樂、九棒中外野手羅國龍。

關鍵字： 中職中信兄弟統一獅熱身賽
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