藍鳥祭出「四外野佈陣」　哈波：這太極端了！

▲哈波(Bryce Harper)首次披上費城人戰袍亮相。(圖/路透社)

記者潘泓鈺/綜合報導

哈波(Bryce Harepr)披上費城人戰袍首次站上打擊區,藍鳥祭出「四外野佈陣」對付,哈波眼見這景象直呼,「我從來沒看過這景象,簡直太極端了!」

以13年3.3億美元破紀錄合約加盟費城人,儘管只是春訓此役觀眾人數仍就破萬。藍鳥隊服哈波也是有備而來,兩次打席都排出「四外野佈陣」,將三壘手後退到外野,同時也把游擊手移到二壘右側,空出整個左邊內野防線,完全針對屬於強拉型左打的哈波。可惜這個布陣成效如何尚未得到驗證,因為哈波兩次都選到四壞球保送。

Bryce Harper on the #BlueJays 4-man outfield so vividly captured in this photo: “I got back to the dugout and talked to Larry Bowa. I said, “Ever seen that?” He said, “Nope.”...That was intense.” Asked if he expected to see more of that, Harper said, “I hope not.” pic.twitter.com/frbLDjdWcq