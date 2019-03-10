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藍鳥祭出「四外野佈陣」　哈波：這太極端了！

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▲▼哈波（Bryce Harper）（圖／路透）

▲哈波（Bryce Harper）首次披上費城人戰袍亮相。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

哈波（Bryce Harepr）披上費城人戰袍首次站上打擊區，藍鳥祭出「四外野佈陣」對付，哈波眼見這景象直呼，「我從來沒看過這景象，簡直太極端了！」

以13年3.3億美元破紀錄合約加盟費城人，儘管只是春訓此役觀眾人數仍就破萬。藍鳥隊服哈波也是有備而來，兩次打席都排出「四外野佈陣」，將三壘手後退到外野，同時也把游擊手移到二壘右側，空出整個左邊內野防線，完全針對屬於強拉型左打的哈波。可惜這個布陣成效如何尚未得到驗證，因為哈波兩次都選到四壞球保送。

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「我從來沒看過這種景象，實在是太瘋狂了，」哈波向《The Associated Press》說到，「如果他們接下來一直用這樣的方式，那一切都會不一樣。」哈波最後還開玩笑說道，希望未來其他球隊不要太常針對他做出佈陣。

費城人總教練凱柏（Gabe Kapler）不願再春訓階段透露太多戰術考量，因此對於藍鳥的極端佈陣不願透露任何評論，但他有說到一些有關球團對哈波未來的方向，就是要他保持自己的特色，「盡可能地打出越多的全壘打，或是讓球滾得越遠越好。做原本的你，繼續當『哈波』就對了！」

關鍵字： 哈波費城人藍鳥
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