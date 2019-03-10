克城4台將少一半　朱立人、江少慶被送至小聯盟春訓

▲張育成、朱立人、江少慶、胡智為 。（圖／截自江少慶 S.C.Chiang粉絲專頁）

記者黃詩崴／綜合報導

克里夫蘭印地安人本季有4名台將，也都受邀參加大聯盟春訓，不過在第一階段結束後，印地安人送7名球員回到小聯盟，台將朱立人、江少慶也在7人名單之內。胡智為、張育成仍舊有機會一搏在29日前，擠進開季25人名單。

根據《誠懇家日報》報導，印地安人在台灣時間9日結束與巨人隊的熱身賽後，完成大聯盟春訓第一階段的名單縮減，送陣中7名球員回小聯盟，包括潛力新星一壘手布萊德利（Bobby Bradley）被送到3A；左投杭特斯（Sam Hentges）、右投米吉亞（Jean Carlos Mejia）則是到2A；其他4人包含江少慶、朱立人在內則是到小聯盟春訓。

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▲朱立人熱身賽有著雙響砲的表現。（圖／達志影像／美聯社）



目前印地安人大聯盟春訓縮減至58人，要在開幕戰前決定開季25人名單。印地安人本季開幕戰在3月29日客場挑戰明尼蘇達雙城。

朱立人本季大聯盟熱身賽上場機會不多，只有5個打席但敲出2支安打都是全壘打；江少慶熱身賽登板2場，主投2局被敲6支安打，失掉2分都是自責分，不過也有送出2張老K。