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ABL／阿提諾猛砍30分　夢想家19分差屠狼6連勝

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▲▼2019.02.23 夢想家vs澳門戰狼，田壘、陳世念、鄭瑋、吳永盛、葛萊斯（Tevin Glass）。（圖／寶島夢想家提供）

▲夢想家主場擊敗澳門戰狼。（圖／寶島夢想家提供／資料照）

記者潘泓鈺／綜合報導

夢想家本季例行賽最後主場週，迎戰聯盟墊底的澳門戰狼挑戰6連勝。開賽團隊陷入外線低潮始終拉不開分數，靠著3外援合力砍77分穩定局勢，並在第四節找回節奏直接拉開到20分差，終場以97比78輕鬆獲勝，拿下賽季第16勝。

夢想家上週主場面對澳門黑熊二連勝，靠著米勒（Malcolm Miller）場均32.5分、9籃板、5.5助攻單週最佳球員的表現，拉出5連勝，是聯盟中近況最佳的球隊。在9日的最後主場週首戰，由「台灣巨砲」陳金鋒擔任開場嘉賓，迎戰2勝20敗聯盟墊底的ABL新軍澳門戰狼。

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面對僅有7人來台，也只有雙外援的澳門戰狼，夢想家遭遇外線手感冰冷的麻煩無法拉開差距，導致首節打成平手。次節夢想家趁著派特森（Shawntez Patterson）受傷之際，拉出一波14比7攻勢，加上葛萊斯壓哨放籃取得40比30領先。

▲▼李學林、錢肯尼、阿提諾、米勒。（圖／寶島夢想家提供）

▲阿提諾（Will Artino）。（圖／寶島夢想家提供／資料照）

夢想家帶著12分領先進入決勝節，且也在此時找回節奏，比賽剩下4分鐘雙方差距已經來到17分領先，夢想家逐漸換上板凳，蔡政憲、張耕淯本季得分開張。雖然比賽末段，布萊德佛（Cory Bradford）勾住鄭瑋脖子險釀衝突，但仍不影響賽果，終場夢想家以19分差大勝。

阿提諾（Will Artino）攻下全隊最高30分，外帶14籃板、3抄截、2阻攻，米勒飆進6顆三分球斬獲24分、6籃板、9助攻，葛萊斯（Tevin Glass）則是23分、11籃板進帳。

關鍵字： 寶島夢想家ABL澳門戰狼阿提諾
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