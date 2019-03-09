超「蝦」！　道奇火球男煮龍蝦久站5小時背拉傷

▲道奇火球男凱利（Joe Kelly）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟球員受傷理由「百百款」，火球男凱利（Joe Kelly）今年以3年2500萬美元轉戰道奇，但新球季還沒開打，就在春訓熱身賽受傷，而且原因超級「蝦」，他在煮龍蝦時站了5個小時，導致背部拉傷。

根據美媒報導，新同學凱利想為隊友準備晚餐，準備煮拿手菜什錦飯（jambalaya），不過在煮龍蝦的過程中，為了確保煮熟，避免食物中毒的情況，反而因為花了5個小時注意是否煮熟，長時間站立而引發背部拉傷。

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總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「站太久導致背部拉傷，這理由還真的很特別。之後我會讓他盡量遠離廚房，盡量不要做什錦飯。」不過隊友們對凱利的廚藝讚譽有加，每道菜都吃得一乾二淨。

去年世界大賽凱利穿著紅襪戰袍擊敗道奇，動輒100英里以上的火球，讓道奇打者沒轍，奪下生涯首枚冠軍戒指，季後他投身自由市場，道奇開出市場最優渥的價碼網羅，預計將與終結者簡森（Kenley Jansen）共組勝利方程式。

凱利在2017年正式轉任牛棚投手，上個球季以73場出賽寫下生涯新高，繳出4勝2敗、防禦率4.39成績。

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