大聯盟開季名單預測　9名台將僅陳偉殷上榜

▲陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

今年大聯盟春訓一共有9名台灣球員參加，創下台灣旅美歷史新高，不過根據大聯盟官網預測的25人名單，僅有馬林魚投手陳偉殷被列在先發輪值中，看不到紅襪林子偉的名字，而其餘7人也不在25人預測名單之內。

過去台將參加大聯盟春訓最多人數是去年的7人，雖然今年因李振昌回鍋中信兄弟，張進德轉戰巨人未受邀，但卻比去年增加4人，分別是第一次參加的黃暐傑、江少慶和朱立人，以及重返美職加盟運動家的王維中。

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大聯盟記者弗里薩羅（Joe Frisaro）預測馬林魚開季輪值，前3號分別是烏瑞納（Jose Urena）、史崔利（Dan Straily）和陳偉殷，但他也提到，如果陳偉殷無法繳出應有的表現，可能會被移調牛棚。

▲林子偉。（圖／達志影像／美聯社）



紅襪林子偉目前在春訓熱身賽連2天敲安，累積9支安打當中，有4支二壘安打，以及一支全壘打，打擊率達3成75，累積6分打點。不過官網25人名單預測，林子偉並未在列，未來仍將與工具人霍特（Brock Holt）和努奈茲（Eduardo Nunez）競爭。

印地安人本季有4名台將受邀參加大聯盟春訓，官方評價張育成排在印地安人農場第11位，備受外界看好。但當家球星林德（Francisco Lindor）拚開季歸隊，張育成沒有進入預測名單中。

另外，重新回到美職的王維中，不被看好開季進入大聯盟，而朱立人、胡智為、江少慶也都沒有上榜。

▲王維中。（圖／達志影像／美聯社）



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