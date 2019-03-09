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慢跑出鬼腳態度頻惹爭議　馬查多：反正我就是屁孩

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▲聖地牙哥教士隊馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士隊球星馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

教士球星馬查多（Manny Machado）在去年國聯冠軍戰期間爭議不斷，先是大方坦承自己在場上慢跑，又因伸出「鬼腳」惹出爭議，對於自己的名聲敗壞，他也不太在意了，「反正我總是會被當成屁孩。」 

「無倫如何，反正我一直都被人家當成屁孩壞孩子看待。」馬查多受訪時表示，「我真的不知道為什麼，這是我必須要處理的事情，而我也一直在處理這些問題，老實說，這並不會打擾我。」

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馬查多「中二」散漫態度遭外界批評，去年休賽季投入自由市場後，影響部分球隊網羅的興趣，在經過長達4個月的談約，教士於2月底以10年3億美元超級大約簽下馬查多。

馬查多透露，其實教士並不是當初的首選，但教士球團展現的誠意，成功打動了他的心，不過領高薪也意味著將要被拿放大鏡檢視，但他沒有打算活在別人眼中，要繼續做自己。

「我無法控制別人怎麼想，我只能控制我在場上所做的事，我能控制自己成為一名更好的隊友、一名更好的球員。」馬查多說，「我承認過去有做過一些傻事，但事到如今，我的工作就是打棒球，我不會讓那些外界聲音打擾我。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 馬查多教士
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