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克蕭重新開機練投15球　復原超乎預期拚開季回歸

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▲2018國聯冠軍戰G5,道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇王牌克蕭開始練投。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇隊迎來好消息！王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）肩膀傷勢好轉，已於台北時間8日進行簡單的練投，即便還無法確定是否能趕上開幕戰，但投完球並沒有出現任何疼痛感。

根據洛杉磯媒體報導，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，克蕭在今日進行12到15球的練投，且肩膀感覺良好，傷勢復原比球團預期還要快，未來將繼續增加練投量，一步步進入比賽狀況。

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克蕭今年春訓調整不如預期，先前牛棚練投後感到手臂不適，驚傳疑似罹患「死臂（dead arm）」，被教練團下達停機，後來羅伯茲改口表示，自家王牌應該只是左肩發炎，並未安排他進行核磁共振檢查。

目前克蕭將維持訓練計畫，現階段沒有出現任何問題，原本他被設定擔任開幕戰先發，不過能否趕在台北時間3月29日開幕戰仍是未知數，連9年開幕戰先發恐中斷。如果他確定無法趕上開幕戰，羅伯茲將從輪值中尋找狀況最好的先發擔任，人選包括布勒（Walker Buehler）、柳賢振、希爾（Rich Hill）和前田健太。

▲2018國聯冠軍戰G3,道奇火球先發布勒（Walker Buehler）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇火球先發布勒有望主投開幕戰。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 克蕭道奇
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