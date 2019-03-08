跟「怪力男」比腕力誰會贏？　喬志：他那麼大隻！

▲洋基「法官」喬志。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基重砲「法官」喬志（Aaron Judge）和史丹頓（Giancarlo Stanton）上季一共轟出65支全壘打，兩位怪力男如果來一場「腕力」比賽，究竟誰會勝出？喬志謙虛表示，「我認為史丹頓會贏，他那麼大隻！」

一名粉絲在網路活動《Reddit AMA》上提出這個問題，雖然兩人並沒有真的要比腕力，但喬志還是認為有「怪力男」之稱的史丹頓會贏。在球迷票選上，史丹頓獲得54%選票，喬志則是得到46%選票，球迷也較看好史丹頓。

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根據大聯盟官方資料，喬志身高201公分、體重128公斤，而史丹頓身高198公分、體重111公斤，實際上「法官」身材更為壯碩。

洋基去年的267轟超越1997年水手隊264轟的紀錄。全隊共有12名球員全壘打來到雙位數，其中6人20轟以上，其中喬志因傷僅出賽112場，仍有27支全壘打的貢獻，史丹頓則是轟出38支全壘打，兩人勝場貢獻值（WAR）達4.2。

「我們的陣容很不錯，很多人都能確實擊中球心。很多身材高壯的隊友只要碰到球，就會出去了。全壘打是我們的強項，準備好要破紀錄了。」 喬志今年春訓狀況調整不錯，目標今年球季能朝50轟邁進，甚至打破菜鳥球季的52轟紀錄。

▲「怪力男」史丹頓。（圖／達志影像／美聯社）



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