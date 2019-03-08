UA零重力跑鞋家族　科技智能客製跑者專屬訓練計畫

▲HOVR零重力跑鞋家族。（圖／UA提供）

體育中心／綜合報導

UNDER ARMOUR深入研究跑者運動需求，針對不同領域的跑步愛好者，以旗艦中底技術HOVR為核心發展「HOVR零重力跑鞋家族」，於今年春夏推出五款頂級中底跑鞋HOVR Infinite、HOVRGuardian、HOVR Velociti 2、HOVR Phantom SE以及HOVR Sonic 2，透過不同的科技配置，滿足不同程度、情境下，跑者對緩震和反應性的細緻需求，進而提升跑步運動表現。

除了產品力的展現，UNDER ARMOUR搭配品牌獨家研發MapMyRun App智能客製專屬訓練計畫，與市場首創UATFor Runner跑者力量訓練課程，為跑步愛好者創新打造「UA跑者360度解決方案」，符合不同領域跑者在運動裝備、智能科技及訓練課程的全面性需求，幫助跑步運動愛好者掌握跑步運動習慣！

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UNDER ARMOUR長期致力讓運動員更強，在分秒必爭的運動競技場上，提供最好的裝備來提升運動員的表現，哪怕僅僅是毫秒之間的表現提升，都是品牌為成就運動員的努力目標。在跑步運動領域中，運動員的每一步都會讓腳部承受自身兩倍體重，因此跑鞋裝備具備優秀的緩震性能對跑者而言至關重要，為此UNDER ARMOUR獨家研發HOVR中底技術，以其為核心發展出「HOVR零重力跑鞋家族」。

春夏推出五款頂級中底跑鞋HOVR Infinite、HOVR Guardian、HOVR Velociti 2、HOVR PhantomSE以及HOVR Sonic 2，提供不同型態跑步運動愛好者對緩震和反應性的細緻需求，實現零重力跑步體驗，讓跑者專注挑戰自我、成就卓越表現。無論跑步新手、進階跑者還是專業運動員，在追求運動與人生卓越表現的路途中，皆曾遭遇與馬拉松撞牆期相似的艱難時光，如何了解瓶頸，而後憑藉堅定意志戰勝撞牆期是所有運動員的必修課題。UNDER ARMOUR特別邀請不同領域跑者代表人物分享他們突破困境的跑步故事，傳遞「HOVR對抗地心引力」的品牌精神。

▲Lamigo桃猿總教練洪一中。（圖／UA提供）



締造中華職棒最多勝的「諸葛教頭」洪一中，輝煌成績背後同時伴隨不少比賽勝負與媒體球迷的輿論壓力。棒球是高失敗率的比賽項目，如何在比賽中保持冷靜，即時戰術調度，是身為總教練必須不斷學習與突破的課題。洪一中表示：「一路走來，比賽成績總有起伏，不免經歷自我懷疑的時期。無論如何，這都只是過程，就算勉強自己也一定要挺過來。」

身為穩定球隊軍心的總教頭，洪總透露，場下長年維持跑步習慣是他紓解壓力，保持場上冷靜調度的關鍵秘訣！他分享：「總教練在場上運動的時間很少，場下透過跑步除了能讓體力變好，也能幫助我保持思緒清晰，在場上即時做出正確判斷。」而HOVR Guardian跑鞋是近期支持諸葛教頭場下穩定日常跑步訓練的愛用利器，強化腳部支撐並緊鎖後跟，內側腳墊分散對足部的衝擊力，提供他穩定安心的跑感。

▲Lamigo桃猿投手黃子鵬。（圖／UA提供）



過往在業餘球隊已是國家隊常客的Lamigo桃猿新秀 黃子鵬，憑藉著獨特的側投姿勢，與堅毅不懈的心理素質，近年來已成為球隊中不可或缺的牛棚戰力。看似順遂的棒球路，其實在大學時期曾經歷長達一年的投球低潮，當時由於不擅長選擇適合的訓練方式，導致自己進入了糟糕的投球狀態。黃子鵬分享：「當時球速怎麼樣都上不來，但我告訴我自己，最差也就這樣了，我要為自己再拚一年！」

低潮反而更激發子鵬對棒球的堅持與鬥志，他習慣將每次訓練過程寫成自己專屬的訓練日記，每隔一陣子定期回顧，時刻提醒自己調整投球步調。而除了提升球速以外，黃子鵬在場下會透過5公里的慢跑，強化自己的基礎體能，為了避免受傷，他十分在意跑鞋是否具備良好包覆性，他表示：「HOVR Phantom SE的襪套式鞋領非常服貼、會緊緊包覆住我的雙腳，搭配跑鞋的帥氣外型，毋論是平時慢跑訓練或是場下著用，都能讓我更有自信！」

▲體育主播李逸涵。（圖／UA提供）



擔任體育主播的李逸涵，報導各類體育賽事是她的工作，工作之餘她也熱愛透過跑步挑戰自我。逸涵表示：「起初接觸跑步，是為了更深入台灣的跑步文化，讓自己報導路跑賽事時更能貼近跑者的關注焦點與語言。」

外型甜美的逸涵，私底下有著非常執著且勇敢的一面。她鼓勵大家嘗試不同的跑步型態，發掘自己更多的可能性。她表示：「我不像多數人一樣喜歡在河濱公園訓練，我更喜歡在城市街道上跑步！我覺得藉由雙腳實際感受一座城市的景致與流動是一件很美好的事情！嘗試挑戰自己的極限，讓自己的生活更精彩！」逸涵在跑步時習慣選擇輕量透氣的鞋款，HOVR Sonic 2輕質舒適且彈性良好的特性有助提升跑步時的靈活性。

UNDER ARMOUR致力於透過創新科技滿足各種類型的跑者需求，完善的跑步數據是改善運動表現的基礎，因此HOVR跑鞋右腳中底的智能感應晶片能連結MapMyRun，跑者毋須攜帶手機或跑錶，即可完整監測步頻、步幅、配速、卡路里等跑步數據，有效分析使用者的跑步模式。無論跑步新手或進階跑者，透過MapMyRun皆可依照個人訓練目標和習慣強度，提供中文語音指導和專屬客製訓練計劃。現在加入MapMyRun跑步社群，即可與超過4,000萬名跑者互相激勵，一同刷新跑步目標，