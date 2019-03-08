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林子偉跑出安打3支1　紅襪老將二壘手派卓亞傷後敲安

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▲▼林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紅襪與雙城8日（台灣時間）展開熱身賽，林子偉替補亮相，靠腳程跑出內野安打，還有一記撲接救球的美技。

紅襪老將佩卓亞（Dustin Pedroia）膝傷後回歸，此戰先發二壘手排第1棒，他首局敲出安打，還靠著戴佛斯（Rafael Devers）二壘安打跑回紅襪整場比賽唯一1分。

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佩卓亞出賽短短2局就退場，林子偉3局上替補他鎮守二壘，3局下第一次打擊敲一壘滾地球，第二打席則在5局下一壘有跑者時，再度敲一壘滾地球出局。

林子偉7局下第三打席，在隊友敲出二壘安打後登場，他掃出滾地球奮力跑向一壘形成安打，但隊友在本壘前遭到觸殺，無緣貢獻打點。他此戰3打數1安打，春訓打擊率3成81。

紅襪6局守備大搬風，林子偉轉任中外野手，8局上戴著墨鏡的他似乎被陽光受到影響，向前撲接救球，隨後他還用手勢跟隊友解釋，球突然在他面前掉下來了。

紅襪此戰僅靠派卓亞跑回1分，投手崩盤以1比12落敗。佩卓亞宣告回歸，他興奮地說，「這是跨出一大步。」隨著佩卓亞歸隊，也代表紅襪內野大爆滿，林子偉位置仍受到擠壓，不過他擁有工具人優勢，而且春訓火力穩定，仍有機會拚開季名單。

▲▼林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 林子偉紅襪派卓亞
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