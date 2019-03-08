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神獸楚特將成大聯盟史上首位4億男　預估年薪4000萬

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▲楚特表現超猛，成為天使隊不可或缺的重要打者。(圖／達志影像／美聯社)

▲有「現代神獸」之稱的楚特。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

費城人與哈波（Bryce Harper）簽下13年3.3億美元合約，締造大聯盟史上最大合約紀錄。這項紀錄未來將由誰改寫？答案將會是天使球星楚特（Mike Trout），美媒專家一致認為這位「現代神獸」身價有望達到4億美元天價。

大聯盟近年自由市場遭遇寒冬，不過馬查多和哈波都如願收穫一張10年以上長約，馬查多與教士簽下10年3億美元，哈波則是13年3.3億美元，兩人所簽下的合約內容，對未來投入自由市場的楚特有著很大的參考價值。

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「我從來沒想過會合約的問題。」楚特表示，「我很高興，我很開心看到他們拿到想要的價碼，很顯然這是他們想要的東西，我們也會朝這個目標去努力。」

根據美媒專家評估，楚特將會是大聯盟百年史上第一位獲得4億美元合約的球員，從社群網站調查結果顯示，多數人也都認為楚特合約至少4億起跳。資深記者羅森索爾（Ken Rosenthal）指出，楚特下一張合約平均年薪將達4000萬美元，如果天使不願以這個價碼續約，那麼他在自由市場一樣可以找到願意給出年薪4000美元的球隊。

▲哈波加盟費城人。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波合約締造北美職業運動紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

楚特爭取四億美元合約的最大問題在於豪華稅，部分球團視豪華稅為「硬上限」，而非「軟上限」，至少這個狀況在2022年新版CBA談定前不會改變。另外，楚特投入市場已經29歲，年紀也可能是影響拚大約的因素之一。

楚特可說是不可多得的稀世奇才，據《Baseball Reference》資料，楚特職棒生涯累積WAR值64.3，比兩大超級球星馬查多（Manny Machado）的33.8和哈波（Bryce Harper）的27.4相加還要高，最誇張的是，楚特目前累積的WAR值已經超越部分名人堂球員。

楚特於19歲登上棒球最高殿堂，2012年站穩大聯盟，成為史上首位單季完成30轟、40盜的菜鳥，也是歷年來最年輕達成30轟30盜的球員，同時是大聯盟史上第一位單季30轟、45盜和125得和的球員。

自2012年奪得美聯新人王開始，連續7年入選美聯明星隊，在2014年摘下生涯首座美聯MVP，成為自1997年小葛瑞菲（Ken Griffey, Jr.）之後，首位獲全票支持拿到年度MVP的球員，接著2016年第二度奪得美聯MVP，成了史上第6位在25歲前就兩度獲得MVP的球員。

▲響尾蛇，葛蘭基（Zack Greinke）。（圖／達志影像／美聯社）

▲未來楚特有望超越葛蘭基（Zack Greinke），成為平均年薪最高的球員。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 天使楚特現代神獸
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