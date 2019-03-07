中職／蔡齊哲5局無安打　伯納傳授心法：要有侵略性





▲蔡齊哲 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／屏東報導

中信兄弟7日在中信公益園區交手韓職NC恐龍二軍，兄弟先發投手蔡齊哲5局無安打，牛棚合力封鎖攻勢，恐龍整場僅2安，終場兄弟7比0完封勝。與前2場相比，蔡齊哲投出熱身賽最佳一戰，總教練伯納賽後表示：「技術調整是其次，主要是分享心理層面的建設，教練團特別告訴他，投球必須具有侵略性，要積極攻擊打者好球帶，他這一場做得很好。」

蔡齊哲登板連續解決12名打者，包括送出4K，5局上面對4人次，投出2次保送，但仍守住沒有失分，合計先發5局沒有被敲任何安打，單場送出4次三振，2次保送。

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伯鈉與投手教練佛斯特在春訓期間傳授心法，強調心態必須積極，蔡齊哲達到教練團所設定的任務，伯納也相當滿意：「心態有調整好，整個投球狀況也漸入佳境，今天的變化球出手相當俐落，角度也更好，我們一直和投手強調一件事，場下要做一個好人，但上場之後必須開啟自己的開關，轉成兇狠狀態，要拿出侵略性的一面，別讓打者佔上風。」

有別於前2場的表現，蔡齊哲說：「前幾天比賽的想法比較多，影響到投球，許多球路都偏高，今天有告訴自己，要拿出好的心態，感覺還不錯，像是出手、進壘角度都有到位，希望可以延續這種好的感覺。」

蔡齊哲去年開季受到重用，但季中表現不穩，一軍合計15場出賽，有9場先發，戰績2勝6敗，投了51.2局，防禦率8.01，今年開季仍有機會爭取輪值，他說：「去年沒做好的，今年要做到最好。」