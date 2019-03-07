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大專棒聯／多名好手準備挑戰職棒　味全龍派員緊盯

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▲107大專棒球聯賽,文化大學扣倒高苑科大,劉家良三分砲。（圖／記者路皓惟攝）

▲大專棒球聯賽是中職球團觀察新秀的重點賽事。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／台中報導

頂新集團積極以味全龍復隊重返中職，若成功加入中職，緊接而來將是中職季中選秀，在距離選秀剩下約莫4個月時間，業餘青棒、成棒聯賽成為觀察新秀的重點。目前正在進行8強複賽的大專棒球聯賽，當中不乏台灣棒壇未來之星，將是頂新觀察新秀的絕佳機會。

頂新集團已經在4月中旬送交加盟企劃書，若是順利加盟中職，季中選秀比其他隊伍順位還要高，且能在前幾輪多選球員，可望吸引更多大學球員直接挑戰職棒賽場，而頂新職棒籌備處在近期也開始請人幫忙觀察業餘球員。

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大專棒球聯賽一向都是中華職棒重要的培育搖籃，當年味全龍創隊初期也是與文化大學建教合作。近年文化大學在總教練廖敏雄帶領下，養出多名巨砲打者，包括旅日王柏融以及在中職有亮眼打擊成績的蘇智傑、詹子賢、朱育賢和鄭鎧文。

▲中職秘書長馮勝賢與頂新發言人歐陽劭瑋。（圖／記者歐建智攝）

▲中職秘書長馮勝賢與頂新發言人歐陽劭瑋。（圖／記者歐建智攝）

除了文化大學之外，國立體大和台灣體大也在台灣棒球發展佔有重要地位，如職棒球員高宇杰、林立、施子謙、王正棠、黃恩賜皆來自於這2所老牌學校。由郭李建夫率領的開南大學，近年也培育出許多職棒好手，像是王玉譜、岳東華和廖乙忠等人。

目標旅外或是計畫挑戰職棒的大學球員，總是積極在大專棒球聯賽力求表現，而場邊時常可以發現球探的身影，具有成棒國手資歷的文化大學林安可、國立體大鄭浩均和藍愷青每次出賽都吸引球探到場關注，被視為台灣棒壇的未來之星。

目前業餘成棒中有不少人選，去年中職選秀第八指名的開南大學吳俊杰將再次投入選秀，去年入選U23世界盃中華隊的遠東科大投手魏碩成，預期將報名今年中職選秀，而國體投手李宇翔、外野手廖柏勳以及大同學院「三拍子」李冠儒也都打算在今年挑戰中職證明身手。

▲▼2017第28屆棒球亞錦賽,中華對菲律賓。吳俊杰（圖／記者李毓康攝）

▲開南大學大四投手吳俊杰將再次投入職棒選秀。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 大專棒聯中職味全龍頂新選秀
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