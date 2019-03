羅素成籃網救世主　主場球迷高喊感謝魔術強森

▲羅素成為籃網救世主。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

說到本季最驚奇球隊,籃網絕對是其中之一,上季他們一共只拿下28勝54敗,戰績東區倒數第4,但現在他們卻有機會闖入季後賽,這一切除了團隊戰力強大外,羅素(D'Angelo Russell) 成長也是一大關鍵,7日對戰騎士,他在罰球的時候,主場球迷更高呼,「感謝魔術強森(Magic Johnson)」可見他已成為籃網救世主。

2015年湖人以榜眼籤選中羅素,原先他被當作建隊基石之一,但表現卻起伏不定,最終被洛城交易至當時還是大爛隊的籃網,來到布魯克林,羅素似乎得到大解放,不僅擁有更多球權,球隊也以他為核心做戰術設計,各項數據皆大幅提升,在今年還入選全明星,可見他的實力已經被認可。

Brooklyn fans chanted "Thank you, Magic" when D'Angelo Russell was at the line pic.twitter.com/l9VNteW92Z