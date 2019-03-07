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羅素成籃網救世主　主場球迷高喊感謝魔術強森

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▲▼羅素。（圖／CFP）

▲羅素成為籃網救世主。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

說到本季最驚奇球隊，籃網絕對是其中之一，上季他們一共只拿下28勝54敗，戰績東區倒數第4，但現在他們卻有機會闖入季後賽，這一切除了團隊戰力強大外，羅素(D'Angelo Russell) 成長也是一大關鍵，7日對戰騎士，他在罰球的時候，主場球迷更高呼，「感謝魔術強森(Magic Johnson)」可見他已成為籃網救世主。

2015年湖人以榜眼籤選中羅素，原先他被當作建隊基石之一，但表現卻起伏不定，最終被洛城交易至當時還是大爛隊的籃網，來到布魯克林，羅素似乎得到大解放，不僅擁有更多球權，球隊也以他為核心做戰術設計，各項數據皆大幅提升，在今年還入選全明星，可見他的實力已經被認可。

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面對騎士一戰，羅素全場繳出24分，4籃板，5助攻，率隊以113比107擊退騎士，其中當羅素站上罰球線進行罰球的時候，有球迷就高喊，「謝謝魔術師」當時湖人的棄將現在卻成了布魯克林的救世主，對於紫金軍團來說是一大損失，對比現在湖人連晉級季後賽都有問題，加上內部問題不斷，先前羅素就表示自己被湖人交易是職業生涯最棒的事情，不然也會像現在一樣被打包放上交易檯面。

本季羅素場均繳出20.5分，3.7籃板，6.8助攻，目前籃網在他帶領下暫居東區第7名，非常有望再度闖入季後賽。

▲▼布魯克林籃網。（圖／CFP）

▲籃網在羅素帶領下有望闖入季後賽。（圖／CFP）

關鍵字： NBA籃網羅素
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