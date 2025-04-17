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NBA承認勇士灰熊附加賽4次誤判　曼菲斯錯失關鍵逆轉契機

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA官方公布勇士與灰熊附加賽最後兩分鐘出現4次誤判。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA今（17）日公布勇士與灰熊附加賽的最後兩分鐘裁判報告，坦承關鍵時刻出現4次誤判，最具爭議的錯誤發生在終場前10.5秒，裁判判定由勇士保有球權，但報告顯示，實際上最後觸球的是柯瑞（Stephen Curry），應是灰熊的球權，當時曼菲斯僅1分落後，這個誤判讓灰熊錯失關鍵逆轉契機。

這場附加賽由提文（Josh Tiven）、甘迺迪（Bill Kennedy）和布查特（Nick Buchert）執法，報告依據時間順序詳細列出錯誤情形。首先在比賽剩1分29秒，應吹判勇士格林（Draymond Green）對灰熊皮朋二世（Scottie Pippen Jr.）的出手犯規，當時格林打到皮朋的手腕，但裁判未響哨，若該犯規成立將成為格林第6犯。

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最後1分28秒，灰熊中鋒周志豪（Zach Edey）補籃得手縮小比分至111比114，然而NBA指出該球仍處於籃框上方的假想圓柱內，應判定為進攻干擾球，但裁判並未做出判決，得分應不成立。

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士擊敗灰熊取得西區第7種子晉級季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

比賽剩下37秒，勇士波傑姆斯基（Brandin Podziemski）對皮朋二世的防守遭吹判犯規，讓對手站上罰球線。事後NBA認定該次阻攻為合法防守，這次判決為誤判，當下皮朋僅命中一球，將比分追至114比117。

比賽最具爭議的錯誤發生在最後10.5秒，勇士發邊線球給柯瑞時，莫蘭特（Ja Morant）伸手干擾，導致球出界。裁判判定由勇士保有球權，但NBA表示實際上最後觸球的是柯瑞，應改判灰熊持球，當時曼菲斯116比117僅落後1分，這次誤判斷送灰熊關鍵的逆轉契機。

儘管如此，NBA也指出比賽剩下5.4秒時灰熊發球超過5秒違例，以及最後14.3秒，魯尼（Kevon Looney）對周志豪的爭搶球犯規皆為正確判決。

勇士憑藉這場勝利取得西區第7種子，將在21日作客休士頓火箭。灰熊則將在19日爭奪西區最後一張季後賽門票。

關鍵字： NBA勇士灰熊柯瑞莫蘭特

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