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紅襪蝴蝶球投手吃禁藥　遭禁賽80場連2年坐球監

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▲紅襪蝴蝶球投手萊特扛下先發(圖／達志影像／美聯社)

▲紅襪蝴蝶球投手萊特扛下先發，（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

紅襪蝴蝶球投手萊特（Steven Wright）遭到大聯盟禁賽80場，根據大聯盟報導，他的體內被驗出生長激素釋放肽2（GHRP-2），違反大聯盟禁藥規範。這將是他第二度遭罰球監，去年曾因為家暴被禁賽15場。

儘管萊特遭到禁賽80場，錯過本季前半段的比賽，而並非禁賽整個賽季，但根據大聯盟規範，他將失去參與季後賽的資格。不過值得一提的是，萊特效力紅襪6年，從未被選入季後賽名單。

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「雖然我對藥物測試的結果沒有太多異議，但我仍感到震驚，因為我從來沒有為了提升表現而使用禁藥。」萊特在聲明中表示，「我會全力和大聯盟配合，並持續嘗試找出造成這個結果的原因。」

對於力求二連霸的紅襪來說，萊特使用禁藥令球團相當失望，「即便我們對結果感到十分失望，但我們將在此時提供萊特適時的支持，而球團也不會再針對此事進一步發表評論。」

34歲的萊特上季出賽20場，包含6場先發，繳出3勝1敗、防禦率2.68成績，在紅襪6年時間，一共出賽75場比賽，投出24勝15敗、防禦率3.77，曾於2016年入選明星賽。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 紅襪萊特蝴蝶球
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