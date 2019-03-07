戴資穎晉級16強僅花29分鐘！臉書發文道謝：晚安明天見

▲戴資穎。（資料圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽全英公開賽開打，世界球后戴資穎直落二加拿大華裔李文珊拿下勝利，僅花了29分鐘順利晉級16強。捷報傳出後戴資穎也在臉書謝謝大家。

戴資穎目前持續領跑女單進入117週，曾在2017、2018年全英賽封后的他要力拼三連霸，首輪對上李文珊，雙方交手6次戴資穎握有對戰5連勝，本次交手第一局一開始，李文珊回擊出界，戴資穎2：0，戴資穎回擊精準落在界內、網前突擊5：0領先，戴資穎背後回擊再現，不過被李文珊抓住直線下壓開胡。

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戴資穎回擊出界5：3，再一個近身球攻擊，李文珊大對角進攻，戴資穎挑對角9：5，李文珊直線進攻讓戴資穎反應不及，戴資穎撥對角連續出界仍以11：8領先，戴資穎後場進攻，再讓李文珊掛網，戴資穎掌握比賽節奏17：8，戴資穎突擊加上網前挑球19：10，戴資穎21：12僅花13分鐘拿下首局。

第二局一開始戴資穎發球出界，不過直線下壓進攻2：1，戴資穎網前小球、對角挑球取分5：2，李文珊對角球讓戴資穎掛網追，戴資穎失誤增多，讓李文珊追至5平，李文珊發球失誤加上掛網，戴資穎網前挑球，加上李文珊失誤，戴資穎9：5，李文珊掛網，讓戴資穎11：7領先。

戴資穎頻頻回擊掛網，讓李文珊追至一分差，不過戴資穎網前小球12：10，雙方多拍來回戴資穎輕撥過網拿下，李文珊回擊掛網，戴資穎14：10不過連續出界失誤，李文珊lucky ball追至一分差，李文珊二度發球失誤掉分，戴資穎17：14不過挑後場出界，李文珊失誤變多掛網，戴資穎大角度進攻21：15直落二收下勝利。

▲戴姿穎臉書謝謝粉絲。（圖／翻攝自Facebook／戴資穎/ Tai Tzu Ying）

戴資穎順利晉級16強，她在臉書粉絲專頁分享《ETtoday》新聞並說「感謝各位深夜齊聚在此加油， 大家晚安！明天見。」