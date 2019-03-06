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大專棒聯／吳承諭再拚旅外　想跟宋家豪一起打日職

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▲大專棒聯8強複賽，開南大學先發投手吳承諭。（圖／記者路皓惟攝）

▲開南大學投手吳承諭懷抱旅外夢。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／台中報導

目前就讀開南大學的大二投手吳承諭，近年接連入選世大運與中華隊，擁有逼近150公里速球，資質潛力備受期待。他在6日大專棒聯8強複賽掛帥先發主投文化大學，投出5局失1分精彩表現。今年他將繼續朝旅外目標前進，盼有朝一日可以跟學長宋家豪一起在日職打拼。

此戰開南大學對上衛冕軍文化大學，吳承諭主投5.2局被打4支安打失掉1分，丟出5次三振，這是他近3年來首度回到先發。過去他在中華隊主要以長中繼為主，大專盃複賽前夕開始專注練先發，在度過首局失分後，成功壓制文化重砲打線，率領開南8比1奪複賽首勝。

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吳承諭表示，「總教練郭李建夫賽前有特別叮嚀，投先發就是用頭腦對決，不像是後援可以用剛猛速球去跟打者拚，當先發必須要學會用頭腦玩打者，要玩出更細膩的東西。」

▲開南大學先發投手吳承諭。（圖／記者路皓惟攝）

▲大專盃吳承諭首度丟先發，壓制文化大學打線。（圖／記者路皓惟攝）

不過由於太久沒先發，吳承諭自認投球節奏沒掌握到最好，全場出現5次保送，「因為知道要對上文化，不敢投得太進去，投球上會比較小心，但有時候小心過度，保送也就跟著多了，畢竟他們的打者很強，還是要稍加提防。」

去年11月初吳承諭與林安可一同赴日參加日職東北樂天金鷹隊入團測試，跟學長宋家豪一起參與秋訓，這段期間也跟學長討教，「家豪學長告訴我回來台灣後要繼續保持訓練，不要因為測試結果而影響心態。畢竟職棒是打長期的，繼續加強不足的地方，希望未來可以跟學長在日本打拼。」

吳承諭提到，今年一樣有旅外的計畫，現階段仍以國外球隊為主，比起後援角色，朝長局數去發展會有更多機會，尤其體能、控球和配球方面，還有很多需要學習，把自己準備好，機會自然就會來敲門。

▲▼日職樂天金鷹來台對抗賽,宋家豪。（圖／記者李毓康攝）

▲吳承諭想追隨學長宋家豪到日職打拼。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 大專棒聯開南大學吳承諭
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