大專棒聯／吳承諭封鎖文化重砲　率開南8比1奪複賽首勝

▲開南先發吳承諭5局好投封鎖文化「重砲部隊」。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／台中報導

大專棒球運動聯賽公開組一級8強複賽，衛冕軍文化大學與開南大學上演「強強對決」，開南在先發吳承諭5局好投帶領下，讓文化重砲部隊兩度滿壘殘壘，僅僅攻下1分，加上開南打線適時發揮，主砲張祐銘單場貢獻4分打點，終場以8比1扳倒文化大學。

一局下，文化戴云真獲得保送上壘，隨後李凱威中間方向安打，攻佔一、三壘，下一棒重砲劉家良揮棒落空三振，開南捕手想抓李凱威盜壘，卻在傳二壘時出現暴傳，曾宸佐跑回文化第1分。

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三局上，文化大學滿壘殘壘，氣勢也轉移到開南大學這邊，朱祥麟在四局上掃出三壘邊線的二壘安打，並趁著投手曾柏融暴投跑上三壘，接著張祐銘挨觸身球上壘，陽尚衛把握得點圈機會，擊出高飛犧牲打幫助開南追平比數。

開南在六局上再度掌握得分契機，江柏豪靠對方失誤上壘，朱祥麟短打造成投手失誤，莊凱文犧牲短打送隊友到二、三壘，下一棒張祐銘強勁安打，助開南取得3比1領先，接著陽尚衛擊出安打趁傳上二壘，形成二、三壘有人，童堉誠強襲球打在文化二壘手李凱威身上，當下倒地不起被攙扶下場，而這支安打也替開南擴大至4分領先。

▲開南大學張祐銘單場貢獻4打點。（圖／記者路皓惟攝）



八局下，文化大學再次攻佔滿壘，但董秉軒擊出投手前滾地球，投手接球後快傳本壘，捕手再傳一壘成功完成雙殺，錯失追分機會，9局上文化大學投手發生暴傳失誤，開南再靠著張祐銘二壘安打，一口氣進帳3分為比賽定調。

「前幾局有點僵持，打者在選球上沒有掌握好，對方投手曾柏融變化球也投得不錯，加上我們對戰左投的次數較少，花比較多時間適應。」總教練郭李建夫表示，「另外，前面球隊短打戰術沒有確實做好，不過後面幾局的戰術有效造成對方失誤，成功拿下分數。」

此戰開南先發吳承諭主投5.2局被打4支安打失掉1分，丟出5次三振，這是他近3年來首度回到先發，他說，「為了大專盃複賽、決賽，特地從後援轉調先發，希望給球隊更多幫助。不過太久沒先發，節奏沒掌握到最好，所以盡量在自己的能力範圍內，把失分降到最低。」

開南大學複賽首戰取勝後，將休兵一日，將於台北時間8日下午1點對戰國立體大；文化大學則有2天休兵日可以進行調整，將於9日下午2點對上南華大學。

▲開南大學複賽首戰8比1擊敗文化大學。（圖／記者路皓惟攝）