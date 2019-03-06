中職／周思齊提仲裁　胡金龍支持：挑戰看看

▲胡金龍。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台南報導

中職距離開打剩不到1個月，仍有多數球員尚未搞定薪水，球員工會理事長周思齊也尚未與中信兄弟達成共識，日前決定開出第一槍，向聯盟提交薪資仲裁申請，富邦悍將指標球星胡金龍，作為前球員工會理事長，也樂見周思齊提出仲裁：「可以挑戰看看，相信很多人都會看這次的結果。」

周思齊與兄弟的5年3240萬合約在去年底到期，去年若達到出賽規定，月薪有望來到65萬元，但最終未達門檻，月薪55萬，有望再簽一紙複數年約，雙方至今仍無法達成共識，周思齊決定提出薪資仲裁。

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中職談薪近年「牛步化」，為解決相關爭議，聯盟去年底宣布新聘仲裁委員，重新組織仲裁委員會，但現階段現行規章及仲裁規則仍有不足，胡金龍認為，透過周思齊提出的仲裁，更能凸顯目前仲裁規則的問體點：「當然不要用到仲裁是最好，大家都希望能以和平的方式完成談薪，但如果都不動，只會停滯不前，透過這次的仲裁，會讓更多需要的改進地方凸顯出來。」

胡金龍也強調，仲裁並非壞事，希望大家藉此多了解整個職棒的環境：「工會從前幾屆開始 對仲裁一直有討論，當初的仲裁委員沒有那個成熟，加上大環境沒這麼好，大家有所保留，（周思齊）能夠提出這想法 ，相信很多人都會看這次的結果。」

