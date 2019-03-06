運動雲

> >

中職／周思齊提仲裁　胡金龍支持：挑戰看看

ETtoday運動雲

▲胡金龍。（圖／記者王真魚攝）

▲胡金龍。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台南報導

中職距離開打剩不到1個月，仍有多數球員尚未搞定薪水，球員工會理事長周思齊也尚未與中信兄弟達成共識，日前決定開出第一槍，向聯盟提交薪資仲裁申請，富邦悍將指標球星胡金龍，作為前球員工會理事長，也樂見周思齊提出仲裁：「可以挑戰看看，相信很多人都會看這次的結果。」

周思齊與兄弟的5年3240萬合約在去年底到期，去年若達到出賽規定，月薪有望來到65萬元，但最終未達門檻，月薪55萬，有望再簽一紙複數年約，雙方至今仍無法達成共識，周思齊決定提出薪資仲裁。

請繼續往下閱讀...

中職談薪近年「牛步化」，為解決相關爭議，聯盟去年底宣布新聘仲裁委員，重新組織仲裁委員會，但現階段現行規章及仲裁規則仍有不足，胡金龍認為，透過周思齊提出的仲裁，更能凸顯目前仲裁規則的問體點：「當然不要用到仲裁是最好，大家都希望能以和平的方式完成談薪，但如果都不動，只會停滯不前，透過這次的仲裁，會讓更多需要的改進地方凸顯出來。」

胡金龍也強調，仲裁並非壞事，希望大家藉此多了解整個職棒的環境：「工會從前幾屆開始 對仲裁一直有討論，當初的仲裁委員沒有那個成熟，加上大環境沒這麼好，大家有所保留，（周思齊）能夠提出這想法 ，相信很多人都會看這次的結果。」
 

關鍵字： 中職胡金龍富邦悍將中華職棒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／LamiGirls再添新成員！電眼甜心女大生菲菲加入

又分心出現眼神防守　庫茲馬怒推詹皇去對位

CBA／林志傑13分遭畢斯利踢頭　熊抱和好廣東拉尾盤奪勝

葛雷自爆被洋基逼丟滑球　被改造成田中將大導致成績變爛

計程車上聽到Kobe「不認識他」　林書豪：菜鳥季對戰好幾次

林書豪在哈登身上賠犯規還被抄球　大鬍子後撤三分賞暴龍2連敗

讀者回應

﻿

最新新聞

1希克斯飆166公里　單局送4次三振

2沙諾慶功弄傷腳　動刀最快5月復出

3周思齊提仲裁　胡金龍盼凸顯問題

4火鍋吃到飽！透納7阻攻破紀錄

5詹皇要湖人補組織者而非射手釀禍？

熱門新聞

1電眼甜心女大生菲菲入LamiGirls

2庫茲馬怒推詹皇去防守

3林志傑轟13分遭畢斯利踢頭

4葛雷自爆被洋基「逼迫」丟滑球　

5Kobe曾說不認識他　豪：菜鳥季對過

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高志綱流淚告別球員生涯　不會舉辦引退儀式

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366