為何費城人不簽馬查多？　老闆：因為球迷更愛哈波

▲費城人以13年3.3億美元天價簽下哈波。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

費城人從休賽季開始，就不斷傳遞想要網羅哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）的訊息，但最終費城人選擇簽下哈波，最主要的原因就是球迷喜歡哈波更勝於馬查多。

隨著國聯東區各隊戰力補強，期望重返榮耀的費城人深感壓力，放話要幹一波大的，準備好10年合約網羅哈波或馬查多。最終教士以10年3億美元簽下馬查多，而費城人則是祭出13年3.3億美元北美職業運動史上最大合約簽下哈波。

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「我們從各種不同的面向來分析。兩人有著不同的功能性，皆是聯盟頂尖球員。」老闆密爾頓（John Middleton）說，「最後簽下哈波是因為球迷喜歡他，這一點大家都很清楚，驅使我們放棄馬查多。」

社群網站推特曾在2月底針對費城人球迷進行調查，在超過9500人的投票結果中，有高達83%希望球團簽下哈波。「這也是我們退出馬查多爭奪戰，全心全力追逐哈波的最主要原因。」密爾頓表示。

費城人正式宣布以13年3.3億美元簽下哈波後，馬上就得到最佳的回饋，24小時內季賽門票賣出10萬張，打破了費城人隊史紀錄。根據《Fanatics》銷售資料顯示，哈波加盟之後，費城人的商品販售也比起去年同期增加50倍，由此可見球迷有多愛哈波。

▲教士與馬查多簽下10年3億美元合約。（圖／達志影像／美聯社）



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