高中木聯／高一投打建功　平鎮奪冠關鍵：吳秉恩！

▲高中木聯，平鎮吳秉恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽5日冠軍戰，平鎮高中最終以7比5擊敗穀保家商，總教練吳柏宏表示，關鍵在高一投手吳秉恩。

平鎮與穀保形成拉鋸戰，榖保6局下反以4比2領先，吳柏宏說，「我們領先兩分，現在換他們拿下2分，代表雙方都是有實力的，我告訴大家要冷靜慢慢來。」

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平鎮抓住8局下穀保內野守備亂流拿下追平分，再由李灝宇敲下勝利打點超前分，不過吳柏宏提到，關鍵應該是第四任投手吳秉恩，吳秉恩在7局上一登板就飆三振，守住滿壘危機，投完9局也保住領先，後援2.1局拿下勝投。吳柏宏說，「無論分數怎麼打都沒用，能控制失分最重要，是氣勢的問題。」

李承禎、徐若熙接力登板後，交給高二的宋晟睿，之後又換高一的吳秉恩壓制對手，吳柏宏表示，「高張力的比賽，經驗再好有壓力都會失手，是他們成長的機會。在平鎮無論高一或三，有機會上場，大家能力都差不多。」李灝宇在兩打席得點圈機會都熄火，吳柏宏說，「他打致勝安打那個打席前，我就提醒他，把棒子握短，打到球就有機會，他有聽進去。」

平鎮105學年度及107年度都是擊敗穀保家商奪冠，106學年度，巧合的是，去年同樣在3月5日，平鎮不敵穀保錯失冠軍戰，吳柏宏坦言，「兩隊就是這樣，打來打去，贏來贏去，看誰穩定性好。」

穀保家商單場4失誤種下敗因，總教練周宗志坦言，「有好幾個短打都是可以處理的球，結果是這樣不應該，本來今天就設定兩位左投（岳政華、王彥程）來完成這場比賽，因為他們是高三，王彥程整體穩定性比較好，對球隊凝聚力就好，大家都相信他，所以沒考慮換投。」