高中木聯／高一李灝宇敲勝打　平鎮勝穀保擁隊史第二冠

▲高中木聯，平鎮。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽5日冠軍戰，高一首棒李灝宇8局下敲下勝利打點，吳秉恩後援2.1局失1分，率隊以7比5獲勝，拿下冠軍。

平鎮4局下突破穀保家商先發投手岳政華，劉基鴻掃出二壘安打，宋晟睿觸擊靠投手傳球失誤上壘，黃兆維安打帶回1分，李孟哲採取短打戰術，投手傳三壘暴傳失誤再下一城，穀保這時換上另一位左投王彥程守住危機。

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穀保6局上反攻，邱智呈跑出內野安打，林辰勳安打，平鎮換上徐若熙接替李承禎，但他連投兩保送，讓穀保擠回1分就退場，平鎮將中外野手宋晟睿換登板，他先投觸身球保送再幾回追平分，接著陳思仲關鍵安打帶有兩打點超前比數，穀保以4比2領先。

平鎮6局下由黃兆維二壘安打及郭玟毅安打追回1分，穀保7局上攻佔滿壘，平鎮再換吳秉恩登板飆K化解，宋晟睿則回防中外野。平鎮7局下利用顏國晉觸身球保送，林子豪安打推進，穀保失誤上三壘，再利用黃兆維敲滾地球跑回追平分，雙方以4比4平手。

平鎮8局下靠郭玟毅安打，吳秉恩短打，穀保守備發生瑕疵上壘，李灝宇掃出安打帶回超前分，顏國晉靠投手失誤上壘，平鎮再攻下1分，林子豪滾地球再添1分，以7比4領先。

穀保9局上最後反攻，吳秉恩繼續登板，先被林吳晉瑋掃出安打，讓林辰勳三壘滾地球出局，再讓何恆佑敲一壘滾地球，林岳谷撲向一壘形成內野安打，帶有1打點，代打蔡佳諺遭到三振，平鎮奪冠。

平鎮上一次奪冠是105學年度，相隔一年再度拿下木棒聯賽冠軍。

▲高中木聯，平鎮吳秉恩。（圖／記者楊舒帆攝）