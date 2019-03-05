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2019國際自由車環台賽「桃園市站」　競賽路線為複合型賽道

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▲2019國際自由車環台賽「桃園市站」，競賽路線為複合型賽道。（圖／體育局提供）

▲2019國際自由車環台賽「桃園市站」，競賽路線為複合型賽道。（圖／體育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019國際自由車環台賽」本月18日在桃園市舉辦。市府副秘書邱俊銘5日舉行賽前宣傳活動指出，桃園市站起點於桃園市政府，繞行桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、大溪、龍潭及復興等10個行政區，終點設於復興區角板山，全長約124公里，有來自全球30個國家、22支隊伍及200位菁英選手桃園較勁。

另外，今年環台賽中華自由車國家代表隊由馮俊凱、杜志濠、彭源堂、吳之皓、盧紹軒、王景徽等6名選手組成，其中馮俊凱目前效力於巴林美利達一級職業車隊，為我國自由車公路賽男子選手樹立最佳典範，目前選手正積極備戰環台賽，努力捍衛我們的主場。▲2019國際自由車環台賽「桃園市站」，競賽路線為複合型賽道。（圖／體育局提供）

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▲2019國際自由車環台賽「桃園市站」，競賽路線為複合型賽道。（圖／體育局提供）

2019國際自由車環台賽於3月17日至21日盛大舉辦，共計5天5站，其中3月18日在桃園市舉辦第2站。邱俊銘指出，桃園市站競賽路線為複合型賽道，除於台61及台66快速道路競速60公里外，更兼具衝刺和登山路線，於觀音區大潭國小設有一衝刺點，於台三乙線、石門水庫及角板山設有三處登山點，將考驗選手的爆發力和耐力，相信本站將成為衝刺型及爬坡型選手積極進攻、捍衛綠衫及紅點衫積分的重要之役，值得期待。

賽事途經台61快速道路，途中將迎向海風輕拂的大園竹圍漁港、具豐富野鳥生態的許厝港濕地、極具特色的觀音草漯沙丘、百年歷史的白沙岬燈塔、具教育意義的觀新藻礁保護區，接著穿越素有觀光漁市之稱的永安漁港，再行經台15線的新屋2019桃園農業博覽會基地，接著馳騁向台66快速道路，經過楊梅、平鎮、龍潭及大溪等區。

最後選手將一路爬坡進到桃園市境內唯一的山地區，也是國內旅遊最熱門的景點，臺灣最高土石壩-石門水庫，在每年6月、7月有大受好評的熱氣球嘉年華，最後衝刺抵達最美麗的泰雅原鄉-復興區角板山，鄰近也有熱門的新興景點-新溪口吊橋，相信桃園的秀麗景緻，勢必令選手大開眼界。

關鍵字： 2019國際自由車環台賽桃園市站複合型賽道
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