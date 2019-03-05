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「肖年總」挺「肖年郎」　貝里歐斯扛雙城開幕戰先發

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▲▼貝里歐斯（Jose Berrios）。（圖／達志影像／美聯社）

▲24歲的貝里歐斯將擔任雙城開幕戰先發。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

明尼蘇達雙城新賽季將由37歲的巴爾戴利（Rocco Baldelli）執掌兵符，成為大聯盟最年輕的總教練。雙城開幕戰將推出右投貝里歐斯（Jose Berrios）擔任先發投手，年僅24歲的貝里歐斯也將是雙城近12年來最年輕的開幕戰先發投手。

▲▼雙城隊新任總教練巴爾戴利（中）。（圖／達志影像／美聯社）

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▲雙城隊新任總教練巴爾戴利（中）。（圖／達志影像／美聯社）

37歲的巴爾戴利是首位1980年後出生的大聯盟總教練。而且他也是雙城隊34年來首次娉請一個非自家系統出身的總教練，前一位是1985-86賽季的米勒（Ray Miller）。

根據《ESPN》報導，巴爾戴利5日告知媒體，開幕戰將讓派貝里歐斯掛帥先發，他是去年雙城全隊唯一入選明星賽的球員，有過3年大聯盟經驗，繳出29勝26敗，防禦率4.47，去年在192.1局中可以送出202次三振。

▲貝里歐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝里歐斯是雙城去年唯一入選明星賽的球員。（圖／達志影像／美聯社）

雙城將在3月29日主場交手印地安人迎來本季開幕戰，貝里歐斯將以24歲的年紀，成為雙城隊史近12年最年輕的開幕戰投手，1997年雙城開幕戰投手是拉德克（Brad Radke），兩人同樣都是以24歲的年紀為球隊主投開幕戰。

去年雙城開幕戰是28歲的右投歐多力滋（Jake Odorizzi），2016、17賽季則是老將桑塔納（Ervin Santana）。

關鍵字： MLB雙城貝里歐斯Jose Berrios巴爾戴利Rocco Baldelli
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