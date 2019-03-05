火箭總管力挺季中錦標賽　先淘汰弱隊讓高種子更有意義

▲火箭總管力挺NBA主席的錦標賽概念。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

NBA主席席爾瓦（Adam Silver）近日提出在例行賽中舉辦錦標賽的想法獲得火箭總管莫雷（Daryl Morey）支持，莫雷認為若在季後賽前增加有淘汰性質的錦標賽，可更增加種子球隊排名的意義與增強聯盟強弱之分。

NBA主席席爾瓦於2日在斯隆體育峰會（Sloan Sports Analytics Conference）探討明星賽收視率不佳時，點出可能增加季前或季中錦標賽的想法，希望透過此想法可以挽救收視率與人氣。

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根據《ESPN》洛伊（Zach Lowe）廣播節目中討論，火箭總管莫雷也相當認同席爾瓦增加錦標賽的想法，他更點出淘汰制可增加高種子球隊的排名意義。

莫雷表示，「我強烈支持這個概念，這可以讓季後賽的層級更加明顯，我也支持淘汰制，種子球隊可以保持在5就好，其實第8種子晉級這件事情也沒有太多人在意。」

▲NBA主席席爾瓦表示未來可能增加季前或季中錦標賽（圖／達志影像／美聯社）

莫雷表示，現行季後賽制度或許對主場優勢有效，但是低順位種子球隊被淘汰了也沒有人會在意，「我喜歡有淘汰制的錦標賽更勝季後賽，如果那些排名7或10的球隊先打錦標賽，然後在進入季後賽，或許會更有趣。」

儘管現行討論增加季中錦標賽言之過早，但《ESPN》記者洛伊也認為聯盟或許最快就會在2025年開始測試，莫雷任職的火箭目前以38勝25敗戰績排名西區第5，若之後19場比賽排名沒有太大變動，他們將在第一輪就面對前幾季曾對戰過，前排名西區第4的拓荒者，火箭目前的排名也讓莫雷的言論更振振有詞。