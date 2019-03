暖心閃電俠！　韋德把球衣留給「球迷」赫爾特

▲韋德與菜鳥赫爾特交換球衣。(圖/達志影像/美聯社)



記者黃詩崴/綜合報導

邁阿密熱火5日主場迎戰亞特蘭大老鷹,熱火靠著韋德(Dwyane Wade)攻下全場最高的23分,包括決勝節獨拿14分,帶隊1分氣走老鷹。今天是雙方本季最後一次交手,韋德把這個儀式留給了自己的「球迷」赫爾特(Kevin Huerter)。

本季是韋德的最後一舞,在跟各隊最後一次交手後往往會與大牌球員或是親近的好友交換球衣,不過這次與老鷹交手後,交換球衣的對象卻是菜鳥赫爾特,就連赫爾特本人都相當意外。

Hawks Kevin Huerter wears #3 because he grew up idolizing Dwyane Wade....Wade knew this and surprised him with jersey exchange after game. pic.twitter.com/HXu3v7I1lO