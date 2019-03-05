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暖心閃電俠！　韋德把球衣留給「球迷」赫爾特

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▲▼韋德。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋德與菜鳥赫爾特交換球衣。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

邁阿密熱火5日主場迎戰亞特蘭大老鷹，熱火靠著韋德（Dwyane Wade）攻下全場最高的23分，包括決勝節獨拿14分，帶隊1分氣走老鷹。今天是雙方本季最後一次交手，韋德把這個儀式留給了自己的「球迷」赫爾特（Kevin Huerter）。

本季是韋德的最後一舞，在跟各隊最後一次交手後往往會與大牌球員或是親近的好友交換球衣，不過這次與老鷹交手後，交換球衣的對象卻是菜鳥赫爾特，就連赫爾特本人都相當意外。

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韋德接受訪問解釋為何與赫爾特交換球衣，「幾年前我有一個好朋友告訴我有關赫爾特的事，赫爾特在小時候都穿我的簽名鞋款以及因為我而選擇了3號球衣，他以我為榜眼前進，所以我認為我應該在最後一次與他交手時給他一點驚喜。」

韋德也鼓舞這位自己的小球迷，「他（赫爾特）從我們季前賽交手至今，他有著非常多的成長，希望我把3號交給他，他能繼續加油！」

赫爾特是2018年首輪第19順位的新秀，待在百廢待舉的老鷹隊有不少發揮的空間，他也從去年11月底開始擔綱球隊先發得分後衛，場均上場27.2分鐘，貢獻9.3分、2.7助攻、3.2籃板。

▼能與韋德交換球衣通常都要夠有份量。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼韋德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA熱火韋德Dwyane Wade赫爾特Kevin Huerter
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