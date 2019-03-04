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高中木聯／壽山終極王牌游騰堯　完投9局奪第4勝

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▲高中木聯，壽山王牌游騰堯。（圖／學生棒聯提供）

▲高中木聯，壽山王牌游騰堯。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽4日進行排名賽，壽山高中與三民高中激戰，壽山王牌投手游騰堯完投9局，用112球，被敲6安打，奪4次三振，拿下勝投，也是本屆木聯個人第4勝。

壽山首局攻下2分，但2局上壽山三壘手失誤讓游騰堯面臨危機，此局他被敲2安打失2分，6局上他被敲二壘安打，游擊手也發生失誤，還好最後飆K守住，沒再掉分，兩隊打完8局都以2比2僵持不下，游騰堯完投9局，終於在9局下等到陳勝騰再見安打，迎接勝利。

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游騰堯表示，天氣沒那麼熱，不會太累，壘上有人就有壓力，但想辦法不要失分，高三以來已經習慣比數差距不大的比賽，靠意志力撐著。他坦言，「續航力不錯，隊友也有鼓勵，球速不快，但利用變化球，控球把位置投到位，就不會被打得太扎實。」失兩分都是隊友失誤造成的非責失分，游騰堯說，「隊友也幫我守住很多分，自己也有短打沒處理好。」

壽山驚奇之旅，游騰堯功不可沒，總教練郭東晏稱他為終極王牌，本屆木棒聯賽，首戰對成德投5局失1分無關勝敗，壽山靠再見安打最後1分險勝，對成功商水投6.2局拿下勝投，第二階段關鍵戰役對美和中學，投8.2局失1分無關勝敗，第三階段兩敗劣勢後搶晉級之戰，他再對玉里投8.1局奪勝投，第四階段對普門，繳出6.1局失1分拿勝投的成績。

游騰堯累計5先發1後援，共44局，僅失4分，拿下4勝，防禦率0.81。壽山拿下第五名好成績，他認為是團隊凝聚力好的原因，自己則享受比賽，專注跟打者對決。

關鍵字： 高中木聯壽山郭東晏游騰堯
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