運動雲

> >

高中木聯／黑馬驚奇！再見安退三民　壽山奪第五隊史最佳

ETtoday運動雲

▲高中木聯，壽山高中。（圖／學生棒聯提供）

▲高中木聯，壽山高中。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽4日進行排名賽，壽山高中與三民高中激戰至9局下平手膠著時，陳勝騰敲出再見安打，以3比2獲勝，搶下隊史最佳的第5名。

壽山1局下就靠著對方失誤掉兩分，2局上壽山自己也發生失誤也掉兩分，雙方以2比2僵持不下，壽山王牌投手游騰堯獨撐大局，投9局，用112球，被敲6安打，奪4次三振，堅守到最後一局。

請繼續往下閱讀...

關鍵9局下，壽山面對三民球速最快的投手林家恩，他是壽山總教練郭東晏2016年執教U15中華隊的投手，郭東晏坦言，賽前就有鎖定他會登板，也是自己帶過的球員，中華隊同甘共苦的畫面一湧而上，但場上我們仍代表學校參賽。廖元斌安打後，替補上場的陳勝騰在2好球後，鎖定對方失投球，掃出再見安打，迎接勝利。

陳勝騰3年前也在U15中華隊陣中，但主要守備位置是投手，他高二手受傷才開始專任野手，他說，「跟林家恩也很熟，知道他是很好的投手，我想我是後來才上的，他應該會直球對決，沒想到他也很看得起我，第一球投變化球，第二球放掉外角直球，自己覺得很可惜，第三球想說打到球就好，他也有點失投，就敲出安打。」

郭東晏回想去年9月開始，本學年度對三民高中，包含稻江盃、桃園盃及木聯第三階段比賽，已經連3場輸給三民，而且都是大比分扣倒，他心想此戰一定要討回來。他說，「一開始守備出狀況失分，游騰堯投得很好，控制住，他是我們的終極王牌。」最後一局他要陳勝騰享受比賽，按照自己的意思攻擊，而有好的結果。

壽山拿下第五名，突破103學年度的第8名，締造隊史最佳成績，郭東晏表示，「我們是黑馬中的黑馬，說真的以我們的 『材料』來說，應該都不如美和或玉里，接連過關，其實進到決賽的球隊，大家實力都在伯仲之間，比較抗壓性強，才是勝敗關鍵，能拿第五名，要特別謝謝林明輝教練，之前我因兒子出生而沒辦法長時間帶隊出外比賽，都靠他幫忙，他也是棒球狂熱份子。」

▲高中木聯，壽山高中。（圖／學生棒聯提供）

▲高中木聯，壽山高中。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 高中木聯壽山郭東晏
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

北市一夜輾2人！中山北留「鮮紅血柱」 男遭自小客破頭k

熱門新聞

中職／林益全減薪至70萬：扣得非常有感

中職／中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

高中木聯／高苑攻守名單寫錯沒收　平鎮裁定勝進冠軍戰

影／跆拳道美國公開賽　大會掛我國國旗遭大陸隊抗議

年薪2400萬美元場均不到5分　「薪水小偷」帕森斯狂曬嫩模新女友辣照

德國公開賽／桃田賢斗封王、山口茜稱后　日本再掃男雙冠軍

讀者回應

﻿

最新新聞

1UBA公開男一級　義守叩關4強

2陳子威：拋開HBL色彩政大更強

3陽岱鋼持續發熱　王柏融摃龜

4有機會闖東奧　高志綱：03年也沒想到贏韓國

5球員引退　高志綱：沒有自豪也沒遺憾

熱門新聞

1林益全減薪至70萬：扣得非常有感

2兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

3高苑名單寫錯沒收　平鎮進冠軍戰

4美跆拳賽大會掛我國國旗大陸抗議

5帕森斯狂曬嫩模新女友辣照

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

中信兄弟啦啦隊補強　松鼠跳槽加入PS

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366