高中木聯／黑馬驚奇！再見安退三民　壽山奪第五隊史最佳

▲高中木聯，壽山高中。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽4日進行排名賽，壽山高中與三民高中激戰至9局下平手膠著時，陳勝騰敲出再見安打，以3比2獲勝，搶下隊史最佳的第5名。

壽山1局下就靠著對方失誤掉兩分，2局上壽山自己也發生失誤也掉兩分，雙方以2比2僵持不下，壽山王牌投手游騰堯獨撐大局，投9局，用112球，被敲6安打，奪4次三振，堅守到最後一局。

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關鍵9局下，壽山面對三民球速最快的投手林家恩，他是壽山總教練郭東晏2016年執教U15中華隊的投手，郭東晏坦言，賽前就有鎖定他會登板，也是自己帶過的球員，中華隊同甘共苦的畫面一湧而上，但場上我們仍代表學校參賽。廖元斌安打後，替補上場的陳勝騰在2好球後，鎖定對方失投球，掃出再見安打，迎接勝利。

陳勝騰3年前也在U15中華隊陣中，但主要守備位置是投手，他高二手受傷才開始專任野手，他說，「跟林家恩也很熟，知道他是很好的投手，我想我是後來才上的，他應該會直球對決，沒想到他也很看得起我，第一球投變化球，第二球放掉外角直球，自己覺得很可惜，第三球想說打到球就好，他也有點失投，就敲出安打。」

郭東晏回想去年9月開始，本學年度對三民高中，包含稻江盃、桃園盃及木聯第三階段比賽，已經連3場輸給三民，而且都是大比分扣倒，他心想此戰一定要討回來。他說，「一開始守備出狀況失分，游騰堯投得很好，控制住，他是我們的終極王牌。」最後一局他要陳勝騰享受比賽，按照自己的意思攻擊，而有好的結果。

壽山拿下第五名，突破103學年度的第8名，締造隊史最佳成績，郭東晏表示，「我們是黑馬中的黑馬，說真的以我們的 『材料』來說，應該都不如美和或玉里，接連過關，其實進到決賽的球隊，大家實力都在伯仲之間，比較抗壓性強，才是勝敗關鍵，能拿第五名，要特別謝謝林明輝教練，之前我因兒子出生而沒辦法長時間帶隊出外比賽，都靠他幫忙，他也是棒球狂熱份子。」

▲高中木聯，壽山高中。（圖／學生棒聯提供）