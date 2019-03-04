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中職／高國輝保住50萬身價：被扣的再打回來

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▲▼2019年富邦悍將春訓開訓儀式-高國輝。（圖／記者黃克翔攝）

▲高國輝。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／高雄報導

富邦悍將外野手高國輝與球團達成共識，新球季遭大幅減薪，但保住50萬元級身價，月薪至少50萬。對於薪水遭到大砍，高國輝表示，不會太過在意：「去年表現不理想是事實，被扣的再打回來就好。」

高國輝2017年與悍將簽下2年合約，去年月薪75萬元，為聯盟第3高薪，但因傷影響表現，一軍僅出賽62場共198打數50安打，全壘打數僅有9支，打擊三圍0.253／0.379／0.449（打擊率／上壘率／長打率），本季面臨被減薪命運。

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先前曾傳遭扣薪30萬，高國輝笑說，這消息不知道從哪聽來的，「其實與球隊早在農曆年後就談好合約，只是尚未公布。」據了解，高國輝本季月薪仍有50萬，對此他表示：「被扣多少，不會太在意，畢竟自己打得不理想，今年會盡力拿出最好的表現，成績若不錯，自然會反映在薪水上面，作為選手，無論薪水高低，每年還是會做一樣的事、盡力去打。」

為備戰新球季，高國輝去年季後赴美自主訓練強化打擊，他說，加強打擊一直是必須努力的目標：「我的重點還是放在打擊，球隊是需要我的火力，去年雖然因受傷影響狀況，但球季後半段有找回好的感覺，希望今年能夠延續手感，最重要是保持健康。」

球隊在春訓熱身賽至今6場吞下4敗，僅拿1勝，另有1和，高國輝表示：「目前才打幾場，大家都在調整，有些人進度慢，像我就是比較慢熱，需要多點實戰；大家在春訓狀況有好有壞，但以比賽內容來看是OK的，不需要刻意放大結果，去年對大家來說是辛苦的一年，希望今年會有好的開始。」

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