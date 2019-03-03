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企排挑戰賽／男女排國家隊外籍主帥連3天觀賽　看攔網發球問題

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▲▼ 企排挑戰賽,第三戰,台電女排vs中國人纖 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 企排挑戰賽,第三戰,台電女排vs中國人纖 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

企業14年甲級男女排球挑戰賽1至3日在台北體育館進行，最終台電男女排雙雙奪冠，而冠亞軍隊伍之中，有許多入選今年奧運培訓名單的優秀球員，其中新上任的女排國家隊日籍總教練黑葛原浩二、男排國家隊塞爾維亞籍總教練的 Moro Branislav連三天都在場邊觀戰。

▼ 企排挑戰賽,第二戰,台電男排vsMIZUNO 。

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▲▼ 企排挑戰賽,第二戰,台電男排vsMIZUNO 。（圖／記者謝孟儒攝）

3日進行冠軍戰三戰兩勝的第二戰，台電男排擊敗MIZUNO達成隊史首度例行賽以及挑戰賽雙五連霸的紀錄，台電女排則是擊敗中國人纖，完成隊史的三連霸，而四隊之中都有入選今年奧運培訓的球員，其中首次入選的張育陞說，「搭著不同的隊友有不同的觀念，會彼此交流，練的東西比較細膩，做操會做得很確實放鬆伸展也比較多，不過接觸還不多。」

▲▼ 企排挑戰賽,第三戰,台電女排vs中國人纖 。（圖／記者謝孟儒攝）

另外也是第一次入選奧運培訓的高偉誠也說，「有先了解一下狀況，之前沒有給外國教練帶過，自己的目標把自己的狀態再提升，大專盃快到了，會以大專盃為主，接下來就好好面對所有比賽。」

▼ Moro Branislav 。

▲▼ 男排國家隊總教練塞爾維亞籍的 Moro Branislav 。（圖／記者謝孟儒攝）

男排國家隊總教練塞爾維亞籍的 Moro Branislav提到，「在這裡一個禮拜，發現台灣球員身高不高，但技術都很不錯，覺得台灣選手能打到這水平很敬佩，台灣最主要四隊比較職業層級的比賽看下來，發現攔網、發球還有這兩者系統配合上的問題，目前還有很多要做，會慢慢來，不會操之過急。」

▲▼ 企排挑戰賽,第二戰,台電男排vsMIZUNO 。（圖／記者謝孟儒攝）

女排國家隊總教練黑葛原浩二則說，「去年曾有來台灣協助青年隊，滿希望強化台灣球隊實力是我的興趣，去年來看企業聯賽，感覺各隊之間沒有什麼默契，這幾天看下來，覺得有越來越好，台灣的排球風格和環境跟日本完全不同，因此還有很多可以做改變。」

▼ 黑葛原浩二（最左） 。

▲▼ 女排國家隊總教練日籍的 黑葛原浩二（最左） 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 企排挑戰賽
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