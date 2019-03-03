愛河國際鐵人三項　地主林威志稱王、亞運國手張綺文封后

▲2019愛河國際鐵人三項3日登場。（圖／高雄市政府運動發展局提供）



體育中心／綜合報導

2019第十三屆維士比盃愛河國際鐵人三項3日清晨6時30分在愛河中都橋與五福橋間熱鬧舉行，66歲熱愛運動的黃英俊代表選手宣誓，高雄市副市長洪東煒、立委許智傑、運動發展局代理局長周明鎮等人致詞與鳴哨後正式登場，在地好手林威志順利奪得男子總排名第一，連續參加5屆的雅加達亞運國手張綺文首度封后。



高雄市體育會鐵人三項委員會主委姜寄生表示，今年參賽選手包含第3度參賽的日本國家代表選手竹內鐵平，以及高雄市全運會鐵人三項代表選拔選手蔡曜宇、林威志、朱鴻君、呂揚民、李典陽、陳政豪、小鐵人出身的「往前游」王千由、2018雅加達亞運國手張綺文與郭家齊、2015年高雄愛河國際鐵人三項女總排名第一的黃于嫣。

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▲林威志愛河國際鐵人三項奪冠。（圖／高雄市政府運動發展局提供）



此外，三人組的接力賽劉耀仁、田中潤、陳脩3人聯手以2小時02分38秒18摘下金牌，吳政憲、郭建宏、耿敬豪2小時13分17秒15居次。曾獲2008-2010年本賽事女子冠軍三連霸的鐵人之花-汪旖文，本次與臺灣登山車下坡女王周佩霓共組接力隊參賽，實力堅強的汪旖文包辦游泳及跑步兩項，力拼3人組的接力賽結果獲得第三名。



日本「伊勢志摩‧里海」鐵人三項競賽主辦人員竹內鐵平選手是第3次參與愛河賽事，鐵平選手曾18度入選日本選手代表權，此次跑出2小時01分43秒74在男子40歲組奪金。此外，「伊果鐵人」的陳瑞傳領軍報名高雄在地34位選手，其中包括夏威夷kona超鐵總決賽選手林金財，希望可以把團體錦標賽冠軍留在高雄。



高雄市副市長洪東煒在致詞時指出，愛河國際鐵人三項賽事邁入第13年，這次共吸引個人及接力共600位選手報名參加，60隊接力隊伍中有10隊是特教生，並由扶輪社自行車隊員及高雄鐵人成員協助，共同完成三項運動接力，期望這群身心障礙生能在挑戰困難、想要放棄、克服困難的循環中肯定自己並成就自我，在其人生經歷上完成不凡任務，別具教育意義。



此外，今年由研發臺灣自有品牌第一雙3D氣墊鞋(Dr.aiR)的禾懋企業黃英俊總經理代表選手宣誓，66歲仍熱愛運動的黃英俊，為國立成功大學工學博士，曾在2008年參加高雄愛河國際鐵人三項，獲得55歲組的第一名。他強調，要秉著永不放棄的鐵人精神，活到老，練到老。





該賽事游泳距離為1500公尺，今年調整競賽路線，從建國橋西側的河西一路河畔階梯出發，往東游至對向河東路側，右轉再迴轉，選手需游過七賢橋，至中正橋前水域折返。林威志、張綺文在男、女子組都是游最快的，林威志20分21秒49，張綺文為21分45秒79。



林威志在男總排名以1小時56分44秒89榮獲第一名（游泳20分21秒49、自行車53分38秒32、路跑41分37秒06），林志峰1小時57分39秒33、黃冠誌2小時45秒65分居二、三名。林威志賽後指出，開賽後就維持正常速度順利進行各項比賽，不想太衝刺，要保存體力迎接17日在台南安平舉行的亞錦與亞洲盃國手選拔賽。



張綺文以2小時01分16秒08（游泳21分45秒79、自行車54分42秒94、路跑43分41秒48）在女總排名掄元，黃于嫣2小時04分28秒66、郭家齊2小時14分11秒85分占二、三名。



張綺文賽後表示，這次出賽狀況不少，游泳在入水前二百公尺很不順利，先是被一群人壓到水底，在混亂中身體還被人摸，感覺不舒服，幸好二百公尺後就跟上領先集團調整速度追及。接著騎自行車才踏上車就遇坐墊鬆陷，加上騎沒多久就摔掉水壺，還好半路有學弟支援一壺，最後路跑則跑到腳快抽筋，甚至跑到一半被兩隻狗追，怕狗的她被嚇一跳，有稍停頓下來，一度打亂比賽節奏，還好過程雖緊張，卻仍順利摘下參賽愛河鐵人三項五年來的首金。

▲亞運國手張綺文愛河國際鐵人三項封后。（圖／高雄市政府運動發展局提供）