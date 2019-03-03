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公鹿羅培茲5分鐘賞6次火鍋　爵士先發4人成苦主

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▲公鹿中鋒羅培茲5分鐘賞6次火鍋

記者陳瑞浩／綜合報導

公鹿當家中鋒羅培茲（Brook Lopez）生涯場均可繳出1.2次阻攻，他在3日對戰爵士第一節5分鐘內就賞給對手6記火鍋，全場他共送出7次，其中爵士先發4人都賞過一輪，但爵士終場仍靠著精準的外線以4分差擊斃公鹿。

羅培茲此役先發上場，開賽54秒火鍋生意就連連上門，爵士先發4人全是苦主，他先賞給二年級生米歇爾（Donovan Mitchell）的拋投一次火鍋，隨後又將切入的費佛茲（Derrick Favors）的灌籃毀掉，更在2分鐘之內連續場給英格爾斯（Joe Ingles）2次火鍋，爵士當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）撿到籃板試圖再起身進攻也被羅培茲正面以單手毀掉。

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▲▼羅培茲（Brook Lopez）（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿羅培茲（圖／達志影像／美聯社）

爵士第一節受羅培茲於內線嚇阻影響，籃筐附近11次出手僅中3球，命中率僅達27%，第一節結束也以3分落後，但爵士隨後發揮精準外線，米歇爾也拿下生涯新高46分，終場爵士仍以115比111擊敗公鹿。

羅培茲賽後表示，「這是一場很棒的對抗，兩隊都不想輸，很遺憾最後球隊仍輸球，第一節爵士禁區攻擊慾望很強烈，我只是想努力保護籃筐，我認為我的火鍋是團隊一起完成的。」羅培茲此役上場29分鐘攻下16分、8籃板、7阻攻成績。公鹿於2日率先寫下48勝14敗的7成7勝率，除了成為目前聯盟勝率最高的球隊外也提早確定進入季後賽。

關鍵字： 公鹿NBA爵士羅培茲米歇爾英格爾斯戈貝爾費佛斯
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