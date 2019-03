▲馬刺跨季主場對戰雷霆獲8連勝。(圖/路透)

記者陳瑞浩/綜合報導

雷霆3日出戰馬刺,雷霆喬治(Paul George)此役因右肩酸痛而高掛免戰牌,雷霆三分線熄火只繳出命中率24%,進攻端相當安靜,反觀馬刺艾德里奇(LaMarcus Aldridge)繳出27分、10籃板,蓋伊(Rudy Gay)也有22分、8籃板表現,終場馬刺就以116比102擊敗雷霆,雷霆遭遇4連敗,更寫下連3季客場對戰馬刺8連敗。

馬刺上半場進攻相當順暢,艾德里奇上半場就拿下23分、蓋伊也有14分進帳,雷霆則靠衛斯布魯克(Russell Westbrook)中場前上籃拿下15分,並將分差縮小至9分。

LaMarcus Aldridge went for 27 PTS and 10 REB to push the @spurs to a nice home win! #GoSpursGo pic.twitter.com/dUKfE5AXOc