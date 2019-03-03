勇士先發進名人堂機率直逼六成　柯爾稱自己好幸運

▲金州勇士先發五人進名人堂機率直逼60%（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

衛冕軍金州勇士陣容星光熠熠，根據美媒名人堂計算公式，勇士先發五人進名人堂機率直逼六成，這讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）直呼自己很幸運，更是當初帶隊時想都沒想過的事。

根據美媒數據統計網站《Basketball Reference》計算，勇士隊先發五人進名人堂機率直逼六成（5成53），其中杜蘭特（Kevin Durant）機率高達100％，柯瑞（Stephen Curry）為99.9％，湯普森（Klay Thompson）為47.7％，格林（Draymond Green）為27.7％，卡森斯（DeMarcus Cousins）為1.3％，除此之外，勇士連續4年殺入總冠軍賽，共拿下3座冠軍金盃、球員共28次明星賽入選、拿下5面奧運金牌、更有3座最有價值球員。

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《ESPN》記者佛瑞戴爾（Nick Friedell）報導，勇士教練柯爾受訪表示，「我當時接這份工作時還沒意識到自己有多幸運帶到一支隊上有多位名人堂球員的球隊，當你自己身在其中，你才會他們印象深刻。」

▲勇士總教練柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特也相當堅信自己隊友都會入選名人堂，「你看他們在聯盟裡的成就相當穩定，他們在這4季、5季內都打得很棒，都可以拿下20分以場均得分，卡森斯第7年了，柯瑞第9年，我與格林也即將邁入第12年與第7年，我想大家在6年內就可以驗證我的言論了。」

勇士本季初因柯瑞傷病遭遇小亂流，但隨著柯瑞與卡森斯歸隊後也逐漸恢復衛冕軍氣勢，目前仍以44勝19敗戰績排名西區第一。