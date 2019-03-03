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德國公開賽／周天成三局不敵西本拳太　四強止步無緣三連霸

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▲▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

▲周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級300賽德國公開賽2日進行各項4強賽事，前年和去年在德國站封王的周天成，本屆力拼三連霸，4強對上日本西本拳太，最終雙方鏖戰67分鐘，周天成以1比2（15：21、21：18、16：21）不敵西本拳太，本屆四強止步。

周天成首輪擊敗大陸周澤奇後，16強和香港李卓耀大戰三局晉級，8強碰上馬來西亞李梓嘉，以直落二挺進4強，和西本拳太交手三次拿下全勝，本次交手第一局雙方戰成1平，周天成直線下壓取分，不過出界戰成2平，周天成對角進攻4：2，西本拳太頻頻回擊出界，周天成近身攻擊11：9領先。

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西本拳太翻網球追至11平，多拍來回後，周天成斜線攻擊取分，連三板進攻出界讓西本拳太反超2分，周天成連趕3分但回擊出界雙方15平，周天成回擊出界15：19落後，周天成15：21讓出首局。

第二局西本拳太撲地反攻先拿下第一分，周天成回擊沒過0：4，周天成直線攻擊開胡，西本拳太發球失誤，周天成網前回放追至4：5追至7平，不過回擊出界加上失誤，遭西本拳太反超，周天成8：11落後，西本拳太掛網，周天成追至12：13，周天成精彩反手拍，可惜來不及。

西本拳太回擊出界，周天成連4分拿追至16：15領先，周天成lucky ball加上對角殺球18：16、19：18，周天成進攻順利取得局點21：18扳回。

決勝局西本拳太先拿分，周天成撲地救球不及1：3落後，西本拳太失誤但lucky ball取分，周天成斜線進攻取分不過預判錯誤掉分3：7，周天成回擊讓西本拳太反應不及，周天成大對角攻擊5：8，西本拳太近身球拿分，周天成lucky ball追至7：11。

周天成追至9：12，西本拳太起跳攻擊連拿2分，周天成大對角攻擊，不過仍以10：16落後，西本拳太網前突擊、以及背後擊球打出信心拉大比分，周天成對角進攻連追2分，西本拳太發生失誤，周天成14：17，不過西本拳太直線下壓攻擊，下一球回擊出界，周天成仍有3分差不過掛網，最終先讓西本拳太取得賽末點，周天成16：21吞敗，本屆無緣力拼三連霸。

關鍵字： 德國公開賽周天成
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