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JHBL／永仁指揮官傅韻臻凝聚全隊　拚「四連霸」結束國中生涯

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▲▼UA訓練營，永仁國中，傅韻臻。（圖／記者張克銘攝）

▲「UAT for Basketball」籃球訓練營永仁站，傅韻臻進行側邊對抗力訓練。（圖／記者張克銘攝）

記者潘泓鈺／台南報導

目標拿下JHBL四連霸的台南永仁國中，今年的衛冕之路受到世中運撞期，頭號得分手邱群琋缺陣的麻煩。曾經創下歷史唯一得分、助攻、抄截大三元的主控傅韻臻表示，所有國三學姊都必須挺身而出，帶著邱群琋的精神一起奮鬥，以四連霸為國中生涯畫下完美句點。

永仁國中上個學年度完成第3度三連霸，獲得「永久保存冠軍錦旗」的權利，107學年度的尋求隊史第2次四連霸以及隊史第11冠碰到不小的麻煩，教頭時超傑將帶兵前進希臘出征ISF世中運，場上領導人物邱群琋也「跳級」一同代表中華隊出征。

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去年面對新北光榮國中締造13分、12助攻、15抄截，歷史唯一抄截大三元的國三主控傅韻臻，喊話要連帶好姐妹邱群琋的份一同打拚，所有國三學姊都必須挺身而出抱回后冠，「大家都必須共同承擔這個責任，儘管我們少了邱群琋，還有其他學妹可以頂上。帶著邱群琋的份一起努力，目標就是要帶著四連霸畢業。」

來自籃球名校苗栗大同國小的傅韻臻，很早就展現出解讀比賽、傳球視野的天份，相較於邱群琋比較激情的球風，她在場上則較為冷靜，這也是邱群琋表示必須向她學習的優點。

▲▼UA訓練營，永仁國中，傅韻臻。（圖／記者張克銘攝）

▲永仁國中主控傅韻臻。（圖／記者張克銘攝）

回顧整的JHBL生涯，傅韻臻表示從一開始對比賽的一知半解，國二慢慢學習如何主導球隊節奏，到現在有機會幫助球隊再次締造四連霸，感觸都非常深。接下來要進入HBL的更高層級，除了切入能力外，還希望加強外線能力，向偶像NBA金州勇士明星後衛柯瑞（Stephen Curry）看齊，成為一名能夠掌控節奏的三分球進攻型後衛。

Under Armour全國巡迴「UAT for Basketball」籃球訓練營，2月27日最後一站來到台南永仁國中，進行一系列的體測以及敏捷性、肢體開發等訓練，幫助球員更瞭解自己的優缺點。傅韻臻表示，永仁一脈相承的團隊至上精神，一切從防守做起，透過訓練營意識到自己在側向防守方面腳步還不夠快，將利用此次訓練營所學，在決賽前調整到最佳狀態。

關鍵字： JHBL籃球國中籃球聯賽UAJHBL球隊永仁國中傅韻臻
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