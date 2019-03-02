ABL／「少俠」發威關鍵出手　夢想家宰熊奪4連勝

▲田壘關鍵時刻出手，得10分本季首次雙位數得分。（圖／寶島夢想家提供）

體育中心／綜合報導

即使上週已確定晉級季後賽，但接下來的每一場比賽攸關季後賽主場優勢。2日夢想家在主場彰化體育館3800名球迷助威之下，下半場米勒接管戰局、田壘高效率連拿十分嗨爆全場，終場以99比89擊敗澳門黑熊拿下四連勝及賽季第14勝。

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前兩節以1分落後的夢想家，易籃後改善進攻籃板的問題，做好防守及籃板帶動進攻，在田壘節末登場連拿4分以及阿提諾的禁區強攻，夢想家取得10分領先，第三節結束70比60。第四節開局，田壘在三分底角接到鄭瑋的助攻，果斷出手命中三分球嗨爆全場，夢想家靠著防守轉換快攻頻頻得手，以及米勒跳出接管戰局單節攻下13分奠定勝利基礎，終場夢想家以99比89擊敗澳門黑熊拿下主場四連勝，並收下賽季第14場勝利。

此役田壘上場5分50秒高效率表現，4投俱中其中包含2顆三分球攻下10分，賽後臉上露出笑容地說，「首次進入記者會是因為場上的好表現，今天在場上很清楚自己該做什麼，把握住每次出手才有好的表現，很開心今天幫助球隊贏球。」

對於上、下半場的變化，總教練莫瑞（Dean Murray）表示，「第一節防守不好，進攻籃板被抓太多，上半場被抓11個但下半場只被抓下5個，對手場均能攻下105分，下半場靠著防守壓著對手只讓他們攻下89分，拿下比賽勝利我為球隊為榮。」

▼夢想家「夢想粉紅女孩日」。（圖／寶島夢想家提供）